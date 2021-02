Serrara Fontana. Caruso acquista tre defibrillatori finanziati da De Magistris

- Advertisement -

Anche sul territorio comunale di Serrara Fontana saranno installati defibrillatori. Una iniziativa finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli, che aveva avviato la procedura già nel 2019 nell’ambito delle misure di prevenzione della morte cardiaca improvvisa. Al Comune di Serrara Fontana sono stati destinati 5.490 euro per l’acquisto di tre defibrillatori.

L’iniziativa in verità si sarebbe dovuta concretizzare prima, ma a rallentare le attività dei Comuni è intervenuta come è noto la pandemia. Tanto che la stessa Città Metropolitana di Napoli ha concesso una proroga fino a tutto il 2021 per completare le procedure.

Adesso la Giunta ha quindi approvato la convenzione che il sindaco dovrà sottoscrivere con la Città Metropolitana per poter accedere concretamente al finanziamento e procedere poi all’acquisto dei defibrillatori. La delibera è immediatamente eseguibile proprio per poter rientrare nella tempistica stabilita, in modo da avere la disponibilità dei defibrillatori per la prossima stagione estiva. L’Utc dovrà infatti ora provvedere alla procedura di acquisto.

I defibrillatori saranno installati nei luoghi più affollati. La convenzione prevede anche incontri divulgativi ed informativi sullo scopo del progetto presso le scuole presenti sul territorio comunale. Nonché la pubblicizzazione dell’iniziativa degli apparecchi.