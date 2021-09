Serrara Fontana caput mundi | #4WD

Anche il clima delle elezioni a Serrara Fontana si sta avvelenando, con prese di posizioni pubbliche che vanno oltre la semplice dialettica politica (che parolone!), giungendo finanche ad esplicite minacce di scontro fisico (ho letto su Facebook qualcosa tipo “Vengo io a Succhivo a trovarti perché lui non è capace”).

Già a Lacco Ameno, all’ultima tormentata competizione che ha visto Giacomo Pascale vincere in due riprese (anche in giudizio) contro Domenico De Siano, i rapporti tra compaesani delle due fazioni si erano enormemente inaspriti, giungendo fino a scontri verbali e fisici anche nella pubblica piazza.

Volendo ricercare la causa dell’amplificazione di certi fenomeni, devo ritenere che un ruolo fondamentale lo esercitano i social network, che hanno ormai soppiantato la funzione degli organi d’informazione tradizionali, mettendo chiunque -anche chi non sa neppure cosa sia un post o un comunicato stampa- di dire la sua ad un pubblico ampio e variegato, ben conscio di ricevere in ritorno un riscontro quanto mai immediato e di portata almeno paritetica, se non superiore, al peso offensivo esercitato in andata.

Personalmente mi sento molto, molto lontano da questo tipo di comunicazione, sebbene proprio due giorni fa ho dovuto replicare -come molti di Voi avranno già letto- a deliranti affermazioni dell’attuale vicesindaco d’Ischia sul passaggio mio e di Maria Grazia Di Scala in Fratelli d’Italia: il classico scivolone di chi cerca a tutti i costi una pagliuzza inesistente nell’occhio altrui, ignorando stupidamente la trave conficcata nel suo.

Ma mi chiedo: quando la campagna elettorale sarà terminata e ci saranno eletti e non eletti, vincitori e sconfitti, esaltati e ridimensionati, fino a che punto i protagonisti avranno la maturità di ritenere chiusa una parentesi relativa e temporanea come quella politica, rispetto ad una vita di relazioni che, messa sul piatto della bilancia, dovrebbe valere molto ma molto di più?