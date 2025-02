Serrara Fontana, cambia il direttore per il contratto N.U.

Cambia il direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio integrato di igiene urbana a Serrara Fontana. Il responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo ha provveduto alla sostituzione del dipendente precedentemente nominato, nel frattempo andato in quiescenza.

La gara indetta ad ottobre 2020 per l’affidamento quadriennale del servizio, era stata aggiudicata a giugno dell’anno successivo al “Consorzio RES” per l’importo contrattuale di 2.935.168,09 euro. Direttore di esecuzione del contratto era stato nominato il luogotenente della Polizia Locale Massimo Trofa, che però è stato collocato a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età dal 1 febbraio di quest’anno (ultimo giorno di servizio il 31 gennaio).

Essendo il valore contrattuale dell’appalto superiore a 500.000 euro, l’incarico di direttore dell’esecuzione non può essere ricoperto dal rup cap. Gallo. Inoltre la nomina è finalizzata ad «attuare una efficace gestione della fase esecutiva dell’appalto».

Tra il personale in servizio, Gallo ha dunque individuato una figura di adeguata professionalità e competenza e la scelta è caduta su Andrea Iacono, nominato direttore dell’esecuzione «per tutto il periodo di durata del contratto in oggetto e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo contratto». Dando atto «che il citato dipendente dispone della qualifica professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione dell’incarico».