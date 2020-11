Serrara Fontana. Biblioteca comunale, Caruso ottiene il finanziamento regionale

A marzo scorso l’Amministrazione comunale di Serrara Fontana aveva promosso l’iniziativa della istituzione della nuova Biblioteca Comunale, da allocare nel Centro Polifunzionale di Fontana. La vecchia biblioteca, istituita nel lontano 1983, era infatti ferma dalla metà degli anni ’90 per indisponibilità della sede. Al Polifunzionale invece è presente un locale idoneo (anche alla luce delle normative vigenti) e vi è già conservato il patrimonio librario del Comune: 1576 volumi, di cui alcuni di importante valore storico. L’iniziativa era stata resa possibile dall’avviso pubblico della Regione Campania per l’assegnazione di contributi volti appunto al sostegno delle biblioteche.

Il Comune aveva dunque approvato il progetto redatto dal responsabile del Servizio Sociale dott.ssa Rosanna Mattera, dell’importo di 3966,96 euro, e lo aveva candidato al finanziamento regionale. Somma da spendere per l’acquisto di sedie, librerie, lampade da lettura, tappetini antitrauma per l’area bambini, due tablet e materiale librario.

Il contributo è stato assegnato il 30 settembre scorso, con la richiesta però di realizzare le attività progettuali e provvedere alla trasmissione della rendicontazione della spesa entro e non oltre il 15 dicembre 2020, «per consentire l’avvio dell’iter di liquidazione del contributo entro il corrente esercizio finanziario»; come peraltro previsto nell’avviso pubblico.

Il rup Mattera ha dunque dovuto provvedere urgentemente all’affidamento delle forniture.

Per quanto riguarda i libri, ha contattato per le vie brevi la Libreria Imagaenaria di Ischia Ponte, per la fornitura di 148 libri di narrativa per ragazzi. La spesa, ottenuto anche uno sconto del 10%, ammonta a 1.073,57 euro.

Per l’altro materiale, trattandosi sempre di importi sottosoglia, si è proceduto con l’ordine di acquisto diretto sul Mepa da varie ditte del Nord o Centro Italia: per sedie, poltroncina, lampade, tappeto antitrauma, librerie e tablet.

Alla fine, la spesa complessiva per attrezzare la biblioteca ammonta a 4.116,56 euro. Sforando di poco il finanziamento. I rimanenti 149,87 euro saranno coperti con fondi comunali.

Il Responsabile del Servizio Sociale ha dunque provveduto a formalizzare senza indugio gli affidamenti, considerato che il progetto, come detto, dovrà essere realizzato entro il 15 dicembre. Anche se poi ovviamente la biblioteca potrà essere fruibile ad adulti e ragazzi solo in seguito, vista l’emergenza sanitaria in atto.