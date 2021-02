Serrara Fontana, al via la campagna informativa per la raccolta dell’umido

- Advertisement -

È partita la distribuzione del materiale informativo per la raccolta dell’umido.

Martedì, giovedì e sabato ( DAL Giorno 1° MARZO) oltre a ciò che si conferiva abitualmente verrà prelevato anche l’umido.

Scrive il sindaco Caruso: “In questi anni abbiamo avuto un primato negativo per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata.

Di questo sono fortemente rammaricato ma al tempo stesso c’è stata la volontà di cambiare questo stato di cose.

Ricorderete tutti i camion fermi tra S. Angelo, Serrara e Fontana.

Anni per cercare un luogo adatto per realizzare l’area ecologica, vi assicuro che i tentativi sono stati diversi, ricordo l’area del “Pallareto” ma ricevemmo parecchi no in termini di autorizzazioni.

Ricordo ancora un’area situata nei pressi di Fontana e pure lì si riscontrano problemi, in questo caso legati alla logistica.

E potrei continuare parlandovi delle svariate richieste, dei tempi burocratici,.. ma preferisco parlare di un risultato: l’acquisto di un terreno di 5000 metri quadrati e la realizzazione di un primo lotto di lavori che ci consente oggi di avviare la raccolta dell’umido.

La raccolta dell’umido ci consentirà di incrementare in pochi mesi la percentuale di raccolta differenziata e di non detenere più il negativo primato.

Una promessa mantenuta, un risultato raggiunto.”