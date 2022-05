Serrara Fontana, affidata la manutenzione del verde

Il Comune di Serrara Fontana ha aggiudicato la gara per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree adibite a verde pubblico, diserbo stradale e cimiteriale, la cui durata è stabilita in due anni.

La procedura aperta è stata espletata sulla piattaforma telematica Asmecomm con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo dell’appalto che ammonta a 135.960 euro oltre Iva. La commissione giudicatrice era composta da due membri esterni, il presidente arch. Consiglia Baldino e il componente ing. Marco Minicucci, mentre membro interno l’istruttore direttivo Veronica Di Meglio.

La procedura è stata espletata e il rup cap. Vito Gallo ha proceduto all’aggiudicazione, anche se non ancora del tutto definitiva.

La graduatoria stilata dalla commissione con il criterio qualità-prezzo vede al primo posto “Isola Verde Ecologia”, al secondo “Flora Napoli” e al terzo la “Coop. Sociale Kairos”.

Come dispone la normativa in materia, prima che l’aggiudicazione abbia piena efficacia è necessario procedere alla verifica di tutti i requisiti. Verifica che è stata quasi completata. Sta di fatto che il Comune, come ha sottolineato il rup Gallo, ha urgenza di garantire il servizio di manutenzione e diserbo delle strade e dei sentieri «utilizzati in particolar modo dalla popolazione ospite sul nostro territorio», garantendone la piena fruibilità in condizioni di sicurezza.

L’affidamento alla “Isola Verde Ecologica” è dunque stato approvato e il contratto eseguito in via d’urgenza. Con inizio del servizio dal 16 maggio al costo di 124.106,40 euro oltre Iva.