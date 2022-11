Serrara Fontana, accatastati gli edifici scolastici

Il Comune di Serrara Fontana ha finalmente completato l’accatastamento degli immobili di proprietà dell’Ente, la cui procedura era iniziata nel 2017 ma aveva poi fatto registrare una imprevedibile impasse. Si tratta della scuola elementare a Fontana, dell’edificio scolastico a Serrara, della scuola materna di Succhivo, della scuola elementare di Sant’Angelo e del Polifunzionale in località Fontana.

Nel 2017 infatti era stato già affidato il servizio tecnico per tale adempimento a un geometra serrarese, che però era deceduto prima di poter portare a compimento l’incarico ricevuto. Essendo necessario a questo punto provvedere all’accatastamento, in particolare degli edifici scolastici, e non disponendo l’Ufficio tecnico comunale delle strumentazioni topografiche indispensabili, il dirigente arch. Alessandro Vacca a maggio scorso aveva provveduto ad affidare un nuovo incarico, al geom. Giuseppe Buono con studio a Barano, per un compenso di 7488 euro Cassa compresa e Iva esente.

Stavolta non si sono registrati ulteriori ritardi o imprevisti. Il geometra incaricato ha assolto all’incarico, trasmettendo all’Utc la documentazione approvata in catasto con le visure catastali aggiornate e ovviamente la relativa fattura per il compenso pattuito. Che ora Vacca ha provveduto a liquidare.