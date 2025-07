Serrara e parte di S. Angelo in crisi idrica per un guasto

L’EVI spa informa che, a causa di un guasto ad una condotta di distribuzione, risultano attualmente senza fornitura idrica alcune zone attorno al Belvedere di Serrara e parte di via S. Angelo.

Per la precisione, ad essere attualmente in crisi sono le utenze situate lungo le seguenti strade (e relative traverse): via Andrea Mattera; via Enrico Mattera; via Rosario Iacono; via Madonnella; via Iesca; via S. Angelo (parte iniziale).

L’EVI procederà alla riparazione nel più breve tempo possibile, anche attesa la necessità di chiudere al traffico veicolare le zone interessate all’intervento.