Serrara, due gare per igiene urbana e servizi cimiteriali. La Giunta ha preso atto delle “novità”

L’Amministrazione comunale di Serrara Fontana ha dovuto rivedere la decisione adottata in ordine all’affidamento del servizio di igiene urbana.

Il precedente appalto quadriennale per il servizio integrato di igiene urbana e servizi cimiteriali, aggiudicato al “Consorzio RES”, risaliva al febbraio 2022 ed è già scaduto a luglio scorso. Il responsabile del Servizio Vigilanza cap. Vito Gallo ha così provveduto alla proroga fino al 20 gennaio 2026 in favore della “Isola Verde Ecologia”, subentrata in seguito al fitto del ramo d’azienda. Una decisione necessaria alla luce dei “tempi tecnici” per l’espletamento della nuova gara.

Sta di fatto che è emerso un aspetto rilevante. Sempre a luglio, infatti, la Giunta aveva fornito indirizzo a Gallo di procedere alla redazione degli elaborati di progetto necessari per avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana e dei sevizi cimiteriali sempre per la durata di quattro anni. Stante la delicatezza della materia e la carenza di professionalità interne al Comune, aveva anche disposto l’affidamento dell’incarico di supporto a rup a professionista esterno, come poi avvenuto.

Ebbene, ora si è scoperto che non è più consigliabile espletare un’unica gara. Il cap. Gallo ha infatti comunicato all’Amministrazione l’opportunità e la necessità di procedere a due distinte procedure di gara.

E ne ha spiegato i motivi: «Le principali norme di riferimento per l’appalto dei servizi ambientali e dei servici cimiteriali fanno riferimento a distinte norme che si differenziano fra loro per tipologia di servizio, finalità e soprattutto per requisiti, generali e speciali, che devono possedere gli operatori economici per svolgere i rispettivi servizi; i due servizi in questione (Servizi ambientali e cimiteriali) vengono organizzati e svolti sulla base di distinti regolamenti (“Regolamento di igiene ambientale” e “Regolamento di Polizia Mortuaria”, da approvarsi in Consiglio comunale».

Di conseguenza «dovendo accorpare i due servizi in un’unica procedura di gara, è necessario richiedere il possesso di entrambi i requisiti speciali previsti per l’espletamento di ciascun servizio; ciò determina, di conseguenza un pericoloso restringimento dei potenziali operatori economici che possono partecipare alla procedura di gara, anziché garantire, al contrario, il rispetto del principio della massima partecipazione alla gara in questione».

La Giunta ha condiviso le argomentazione addotte dal rup sull’opportunità di separare le due procedure di gara e modificato in tal senso la precedente delibera approvata a luglio, la n. 97/2025.

L’atto di indirizzo fornito al responsabile del Servizio Vigilanza è stato modificato «limitatamente alla parte in cui si indicava allo stesso responsabile di procedere ad unica procedura di gara, indicando di procedere a due distinte procedure di gara; il tutto in accoglimento di quanto dallo stesso evidenziata con la nota richiamata in premessa».

Dà inoltre atto «che tutto quanto non modificato dalla presente deliberazione resta confermato e, pertanto, conserva la propria efficacia».

La delibera di modifica è immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare le procedure per le due distinte gare.