Serrara, De Magistris finanzia l’area giochi a Sant’Angelo

Il Comune di Serrara Fontana eseguirà lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’area giochi ubicata a Sant’Angelo grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli destinato appunto ai parchi gioco inclusivi.

Lavori necessari in quanto, evidenzia il responsabile dell’Utc, «l’area giochi esistente in via Del Sole nella frazione di S. Angelo adiacente l’immobile comunale ex scuola elementare ed il campo di calcetto fu realizzata con pavimentazione in sabbia, il che la rende inadeguata alla frequentazione, specialmente durante le stagioni piovose, si rende pertanto necessario un intervento di adeguamento attraverso la posa in opera di tappetino antitrauma e l’integrazione di ulteriore gioco adatto per i diversamente abili al fine di renderla più inclusiva, potendo così offrire nel complesso una struttura adatta ad ospitare eventi socio-culturali, ludico-ricreativi e sportivi».

Il finanziamento assegnato al Comune di Serrara Fontana ammonta a 15.000 euro, ma il progetto redatto dallo stesso arch. Alessandro Vacca presenta un importo di circa 20mila euro, di cui 16.231 per i lavori veri e propri.

Il Comune ha così dovuto assumere formalmente l’impegno di spesa di 5.127,27 euro come cofinanziamento per poter accedere materialmente al contributo.