Serrara, conferito l’incarico “110” al Settore Finanziario

Il Comune di Serrara Fontana ha portato a termine la procedura per l’incarico ex art. 110 TUEL da destinare al Settore III Economico Finanziario, previsto dal piano triennale del fabbisogno relativo al triennio 2025/2027 approvato dalla Giunta. In particolare questa soluzione è stata individuata «per far fronte ad esigenze straordinarie connesse al pensionamento del responsabile attualmente in servizio gratuito». Una emergenza, dunque.

Si tratta come da normativa di un incarico a tempo parziale per 18 ore settimanali e determinato per tre mesi ma con possibilità di proroga. Dopo l’avvio della selezione pubblica per la ricerca di candidature per questa unità appartenente all’Area delle Elevate Qualificazioni, è arrivato il decreto sindacale di conferimento al candidato individuato dopo il colloquio, il dott. Enrico Iovene.

Irene Iacono dà atto che «nel corso del colloquio svolto alla presenza del Sindaco e del Segretario Comunale sono state verificate le conoscenze tecnico-giuridiche, le attitudini professionali, e sono state valutate le esperienze professionali maturate, le capacità di problem-solving, le capacità di ragionamento logico-deduttivo, di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro complessi».

Nulla osta dunque al conferimento dell’incarico, che ha decorrenza dal 14 aprile e con attribuzione delle funzioni previste per i dipendenti di ruolo apicali.

Il neo incaricato si è reso disponibile «a garantire la presenza presso gli uffici comunali in ogni caso in cui vi sarà necessità», fermo restando l’impegno settimanale previsto.