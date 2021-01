Serrara, commissari di Asmel Consortile per la gara N.U.

Va avanti la procedura di gara indetta dal Comune di Serrara Fontana per aggiudicare per quattro anni il servizio integrato di igiene urbana.

Il rup, il responsabile della Polizia Locale cap. Vito Gallo, deve dunque procedere alla nomina della commissione di gara essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte. Ma in considerazione della particolare complessità tecnica della gara, della delicatezza dell’appalto e delle conoscenze specialistiche richieste ai commissari, non è possibile avvalersi di dipendenti comunali. Dunque i commissari saranno scelti tra gli esperti inseriti nell’albo della centrale di committenza pubblica Asmel Consortile. Per garantire la massima trasparenza, si procederà con un sorteggio pubblico, restringendo tuttavia la scelta ai commissari residenti in Campania. Una decisione questa, legata alla restrizioni anti Covid, in maniera tale da rendere più facili gli spostamenti, che sono particolarmente limitati tra Regioni.

Il sorteggio pubblico avrà luogo alle ore 9.00 del 20 gennaio presso l’ufficio di Polizia Municipale. I componenti da individuare sono tre e il primo sorteggiato svolgerà le funzioni di presidente.