Serrara, c’è la commissione per il parcheggio a Cava Ruffano

Come ogni anno, il Comune di Serrara Fontana deve provvedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento alla località Cava Ruffano. In ossequio a quanto deliberato dalla Giunta, il responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo ha già indetto la procedura su piattaforma telematica Asmecomm con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ora, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per il 27 marzo alle ore 12:00, il rup Gallo ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice di gara.

La Commissione sarà presieduta appunto dal Comandante della Polizia Locale in qualità di rup, e si comporrà inoltre della dottoressa Veronica Di Meglio, Vice Comandante della Polizia Locale, e dell’architetto Domenico De Siano, istruttore tecnico, che ricoprirà anche il ruolo di segretario verbalizzante. I tre membri, tutti interni all’Amministrazione, sono stati selezionati per le loro competenze e la disponibilità dichiarata. Come previsto dalla normativa vigente, la partecipazione alla Commissione non comporta alcun compenso economico.

La stagione turistica è alle porte ed è dunque urgente affidare la gestione del parcheggio. L’area di Cava Ruffano rappresenta infatti un nodo importante per il flusso di veicoli, soprattutto nei periodi di alta affluenza, e la sua regolamentazione attraverso una concessione efficiente mira a migliorare i servizi offerti a cittadini e visitatori.