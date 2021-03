Serrara, Caruso regala un uovo di Pasqua ai bambini

Come già accaduto a Natale, con l’idea “Un dono sotto l’albero”, l’Amministrazione comunale di Serrara Fontana ha varato un’analoga iniziativa per rendere meno triste per i bambini questa seconda Pasqua di lockdown e grave crisi economica. Ecco dunque “Un Uovo per ricominciare”, in considerazione che sono «soprattutto i bambini a vivere questo evento nella totale gioia e serenità».

E del resto già negli anni passati, anche quando non dovevamo fare i conti con la pandemia, il Comune amministrato da Rosario Caruso aveva regalato ai più piccoli e agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado un uovo come gesto simbolico di augurio.

Ora l’iniziativa appare quanto mai opportuna, anche perché «l’isolamento domiciliare connesso alle restrizioni alla circolazione delle persone ha avuto indubbi riflessi negativi anche psicologici per i bambini». E qui si evidenzia che «in base al principio di sussidiarietà l’Ente che meglio è in grado di raccogliere ed interpretare le istanze dei cittadini è il Comune».

Una iniziativa dunque per «alleviare le conseguenze anche psicologiche che il Covid ha determinato nei minori, privandoli di fondamentali libertà» e anche tenendo conto del grave disagio economico che tante famiglie devono affrontare.

Spetterà al responsabile del Settore Sociale provvedere all’acquisto di un uovo di Pasqua per ogni cittadino di Serrara Fontana dai 0 ai 14 anni curandone poi la distribuzione tramite i servizi sociali. Un acquisto che potrà essere diretto, visto l’importo sottosoglia, che è stato calcolato in 2.500 euro. La delibera è ovviamente immediatamente eseguibile visto l’approssimarsi delle festività pasquali.

Un piccolo gesto che regalerà un sorriso ai bambini di Serrara Fontana in un momento in cui come non mai se ne avverte il bisogno.