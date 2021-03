Serrara, Caruso “presta” i vigili a Calvizzano

Come già numerose volte verificatosi per il Comune d’Ischia, anche quello di Serrara Fontana ha concesso ad altro Ente locale l’utilizzo della graduatoria approvata a conclusione dell’ultimo concorso per l’assunzione d vigili urbani, nel 2019, e tuttora valida.

A richiedere l’utilizzo della graduatoria tempo parziale ed indeterminato per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza è stato il Comune di Calvizzano, che al momento non ha graduatorie disponibili cui attingere per le assunzioni.

La Giunta con relativa delibera ha dunque dato parere favorevole approvando la convenzione tra i due Comuni.

Una possibilità concessa dalla normativa in materia, per poter procedere ad assunzioni” evitando l’ indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, attuando in tal modo i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa”.

Via libera al “prestito”, dunque. Lo scorrimento della graduatoria consentirà nuove opportunità di lavoro ai candidati inseriti come idonei. E in caso di rifiuto, la posizione in graduatoria non verrà comunque pregiudicata.

Ovviamente l’accordo vale solo per il periodo di efficacia della graduatoria in questione.