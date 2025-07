Serrara, cancellato il concorso “dimenticato”. La Giunta ha deciso l’annullamento in autotutela

Il Comune di Serrara Fontana non ha concluso il concorso bandito oltre un anno fa per l’assunzione di un istruttore finanziario e ha dovuto assumere le decisioni conseguenziali. La Giunta ha infatti fornito indirizzo alla responsabile del III Settore di procedere all’annullamento in autotutela del bando, ma al contempo provvedere ad avviare una nuova procedura concorsuale.

Un caso un po’ singolare, riassunto nella delibera. Con la determina adottata il 10 maggio 2024 la responsabile dell’Area aveva approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato nel profilo professionale dei servizi amministrativi contabili, area degli istruttori (ex cat. C), da assegnare al III Settore economico- finanziario.

Il bando era stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sul portale “InPa” nella stessa data, ovvero il 10 maggio.

Sta di fatto che come evidenzia ora la Giunta, il bando «disponeva il termine di conclusione del procedimento in 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione». E anche la norma in materia stabilisce lo stesso termine massimo di sei mesi per la conclusione di un concorso, dalla pubblicazione del bando alla pubblicazione di una graduatoria.

La delibera dà atto «del mancato rispetto dei tennini procedimentali stabiliti dal bando di concorso e dalla normativa vigente in materia», ma non ne indica le cause.

Rileva invece la sussistenza dei presupposti di legge che consentono di procedere all’annullamento in autotutela ai sensi della legge 241/1990.

Lo stesso bando, peraltro, prevedeva la facoltà per il Comune «di prorogare, di riaprire i termini di scadenza, di rettificare, nonché di revocare l’avviso, con provvedimento debitamente motivato per ragioni di tutela dell’interesse pubblico».

La procedura concorsuale da annullare, attesta la Giunta presieduta da Irene Iacono, «non è giunta a compimento né si è perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina del vincitore, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate». Un concorso “dimenticato”.

Sta di fatto che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2025/2027 approvato a gennaio prevede l’assunzione di una unità a tempo parziale ed indeterminato nell’Area degli Istruttori da assegnare sempre al III Settore Economico Finanziario.

Stante la necessità di coprire il posto vacante in organico e di “cancellare” quella procedura concorsuale divenuta ormai illegittima, alla responsabile del III Settore rag. Lucia Cenatiempo è stato fornito indirizzo di provvedere all’annullamento in autotutela e ad indire il nuovo bando di concorso, con l’“avvertenza” di «concludere la procedura concorsuale nel termine di 6 mesi dall’indizione».

Stante l’urgenza, la delibera di Giunta è stata dichiarata immediatamente esecutiva.