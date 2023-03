Serrara, avviso per la restituzione del tesserino venatorio

L’Ufficio Caccia del Comune di Serrara Fontana ha pubblicato un avviso per informare della urgenza di provvedere alla restituzione del Tesserino Venatorio Regionale Telematico per l’anno 2022/2023, come comunicato dalla Regione Campania. Il responsabile dunque avvisa i cacciatori «che il Tesserino Regionale Venatorio telematico della stagione venatoria 2022-2023 deve essere consegnato a questo Comune a partire dall’11 Febbraio 2023 fino al termine ultimo del 31 marzo 2023.

La restituzione può avvenire direttamente da parte del cacciatore oppure per il tramite delle Associazioni venatorie riconosciute munite, naturalmente, di apposita delega. Il ritiro avverrà presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Serrara Fontana, unicamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico al seguente numero 081/9048829.

In caso di smarrimento del tesserino, dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia ali’ Autorità Giudiziaria.

Si raccomanda la puntualità dell’adempimento».