Serrara, attribuite le progressioni economiche per il 2025

Si è conclusa a Serrara Fontana la procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali ai dipendenti per l’anno 2025.

A fine novembre la Giunta aveva fornito indirizzo al segretario generale dott.ssa Maria Carmela Belluomo «per porre in essere le azioni necessarie a consentire l’esperimento delle procedure l’esperimento delle procedure volte alla progressione orizzontale del personale interno dipendente a tempo indeterminato dell’ente nel corso dell’anno 2025, con effetto dal 1 gennaio dell’anno in corso da selezionarsi tra il personale dipendente a tempo indeterminato da almeno due anni alla data del bando con uno stanziamento da far gravare sul Fondo Risorse Decentrate comunque non eccedente euro 5.000».

Sono state previste quattro progressioni: una nell’ambito della categoria D e tre nell’ambito della categoria C. In esecuzione della delibera di Giunta il segretario Belluomo, in qualità di rup, il 13 gennaio ha indetto la selezione.

Il bando è stato affisso all’albo pretorio on line dal 13 al 30 gennaio ed entro la data stabilita sono pervenute quattro domande di partecipazione.

Esaminate le valutazioni dei dipendenti per gli anni 2022, 2023 e 2024, la dott. Belluomo ha redatto e approvato la graduatoria definitiva di merito per ciascuna categoria, ai fini dell’attribuzione della nuova posizione economica di sviluppo.

Come previsto, le progressioni sono state attribuite a decorrere dal 1 gennaio 2025 a tre dipendenti di categoria C e a uno di categoria D.

La nuova posizione economica dei quattro “beneficiari” è la seguente: Mattera Rosanna da D3 a D4; Iacono Andrea da C1 a C2; Di Meglio Biagio da C2 a C3; Di Costanzo Stefania da C1 a C2.

Il segretario attesta anche che «la spesa complessiva di euro 3.253 per le progressioni economiche è stata inserita tra gli stanziamenti delle risorse stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività».