Serrara, affidato il trattamento dei rifiuti biodegradabili

Il Comune di Serrara Fontana ha affidato il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense. Il responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo si è attivato alla luce del nuovo Regolamento per il servizio porta a porta approvato nel 2023 e per il rispetto dell’ordinanza sindacale del 2024.

Provvedimento che prevede «la rimodulazione del calendario settimanale della raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a porta” da svolgersi sul territorio comunale, necessaria per incrementare la percentuale di rifiuti differenziati e diminuire il quantitativo di rifiuto indifferenziato, in quanto le percentuali raggiunte negli ultimi anni non soddisfano i requisiti imposti dalla normativa vigente in materia».

Una “rivoluzione” che sta sortendo effetti positivi, ma sta di fatto che nel periodo estivo, quando si registra un notevole incremento delle presenze sul territorio, si presenta la necessità di affidare il recupero e trattamento della categoria di rifiuti biodegradabili «al fine di garantire la qualità del servizio scongiurando inconvenienti igienico sanitari ma allo stesso tempo salvaguardare il decoro urbano dell’Ente».

Il comandante Gallo ha proceduto mediante trattativa diretta, affidando il servizio alla ditta “Ecologia Italiana” di Napoli per l’importo di 26.400 euro Iva compresa, già affidataria in precedenza.

La determina evidenzia che «l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media».