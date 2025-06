Serrara, affidato il progetto per l’Alveo di Via Caravana

Il Comune di Serrara Fontana ha aggiudicato la progettazione di uno degli interventi di messa in sicurezza del territorio finanziati dal Commissario Legnini. Il progetto da redigere è quello denominato “Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti, ecc.) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti dall’Alveo di Caravana con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali”.

L’intervento rientra appunto tra quelli di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano commissariale e necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022. Nella determina del rup arch. Alessandro Vacca si richiamano le Ordinanze commissariali e in particolare la n. 9 del 10 marzo 2023 che ha disciplinato le modalità attuative e individuato il Comune di Serrara Fontana quale soggetto attuatore dell’intervento.

Il Documento di Indirizzo della Progettazione è stato approvato con delibera di Giunta del 12 maggio. Immediatamente il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo si è attivato per affidare il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

Data l’urgenza, il termine per l’esecuzione della prestazione è fissato, data l’urgenza, in giorni 30 naturali e consecutivi ed è prevista una penale in caso di sforamento dei termini contrattuali di 200 euro al giorno.

Vacca, collaborato dall’arch. Domenico De Siano, ha indetto la procedura di affidamento diretto contrattando sulla piattaforma telematica Asmecomm con l’ing. Giuseppe Mattera con studio a Serrara Fontana per l’importo a base d’asta pari a 10.325,77 euro oltre Cassa e Iva. A fronte dell’offerta di 10.222,51 euro “netti”, ha proceduto all’aggiudicazione in via definitiva ed efficace per l’importo complessivo di 12.970,32 euro.