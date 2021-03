Serrara, affidamento breve per rifiuti biodegradabili e potature

Il Comune di Serrara Fontana ha proceduto ad un affidamento temporaneo, fino al 30 aprile, del servizio di trattamento e di avvio a recupero delle frazioni differenziate rifiuti biodegradabili da cucine e mense e di sfalci e potature.

Il tutto in attesa dell’esito della gara d’appalto quadriennale per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Il comandante della Polizia Locale cap. Vito Gallo ha quindi proceduto ad una indagine di mercato interpellando trenta operatori e calcolando un conferimento iniziale di circa 40 tonnellate al mese. Sono quindi pervenuti sei preventivi. Alla fine, effettuando una valutazione non solo economica ma anche qualitativa, il rup Gallo ha optato per la ditta “Edil Cava Santa Maria La Bruna” di Torre del Greco, motivando che questo preventivo è quello che «meglio soddisfa le esigenze dell’Istituto scolastico e che, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato». Sta di fatto che al momento di mense scolastiche non se ne parla proprio…

Il costo del servizio affidato alla ditta di Torre del Greco ammonta comunque a 15.000 euro oltre Iva. Un affidamento breve, come detto.