Serrara, a breve i lavori per la Scuola dell’Infanzia al Ciglio

Il Comune di Serrara Fontana ha compiuto un altro passo per la realizzazione dell’intervento all’edificio scolastico al Ciglio finalizzato alla destinazione a scuola dell’infanzia. I lavori di adeguamento antisismico e recupero funzionale sono finanziati dalla Regione nell’ambito delle misure per la realizzazione di Poli per l’infanzia innovativi 0 – 6 anni non compiuti. E a breve sarà definitivamente aggiudicato l’appalto.

L’Ente aveva partecipato all’avviso per manifestazione di interesse sotto il coordinamento dell’Ambito sociale N13 con l’obiettivo di adeguare l’edificio già nel passato utilizzato come sede scolastica, ma attualmente in pessimo stato di conservazione. Per candidarsi al finanziamento era stato aggiornato un vecchio progetto esecutivo rimodulando il quadro economico, che prevede un importo complessivo di 588.499,53 euro, di cui 374.222,64 per i lavori.

Dopo l’ammissione al finanziamento, il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca ad agosto scorso aveva indetto la gara d’appalto mediante procedura aperta telematica con utilizzo della piattaforma Asmecomm applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base d’asta di 265.371,89 euro. Ebbene, la gara è stata esperita ed è in corso la verifica dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione definitiva.

Il rup Vacca deve ora perfezionare un ulteriore adempimento, ovvero affidare il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Decidendo di procedere con affidamento diretto sulla piattaforma Asmecomm alla luce dell’importo base di 29.647,66 euro oltre Iva e Cassa. L’affidamento non è stato ancora formalizzato, ma con la determina a contrarre l’arch. Vacca ha già selezionato il contraente al quale richiedere l’offerta, l’ing. Natale Arcamone con studio a Ischia. Manca poco per dare inizio ai lavori.