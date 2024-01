Serie D. Tutto in due mesi, missione salvezza per l’Ischia: oggi la sfida alla Nuova Florida

Francesco Fiorillo | Finalmente, campionato. La sosta per le festività natalizie è ormai alle spalle, il nuovo anno dell’Ischia Calcio si apre con una sfida importante in agenda. Dopo il pareggio contro la Nocerina, che ha chiuso lo strepitoso girone d’andata, i gialloblù ritrovano il terreno di gioco dello stadio Mazzella e la spinta del suo pubblico per la diciottesima giornata. Debutto nel 2024 per la squadra di Enrico Buonocore, al centro del dibattito anche durante la pausa per le novità societarie e per i movimenti di mercato. Nuovi arrivi, avvicendamenti e conoscenze ai saluti sono da mettere alle spalle, il pensiero deve essere indirizzato soltanto sul prossimo avversario. Sull’isola sbarca una formazione di gamba, giovane e pronta ad esaltarsi: la Nuova Florida. Per il team del popoloso quartiere della città di Ardea, in provincia di Roma, c’è l’intenzione di riscattare il finale del vecchio anno, archiviato con una sconfitta contro la Romana, compagine più in forma del raggruppamento e terza forza della classe.

Obiettivo salvezza – Mister Buonocore in conferenza, all’antivigilia dell’appuntamento del Mazzella, è stato chiaro. Il traguardo della permanenza in Serie D dovrà essere raggiunto nei prossimi due mesi: “Dobbiamo partire forte e bene. Ai ragazzi ho detto che in due mesi dobbiamo stare fuori da tutto per quanto riguarda l’obiettivo salvezza, dobbiamo riuscire a fare i punti che ci mancano per tenere la categoria. Poi ci sarà la possibilità di divertirci e di fare le cose nello stesso modo ma con una pressione minore”. E, considerando l’attuale posizione in classifica e il bottino ottenuto nel corso della prima parte di stagione, gli impegni casalinghi diventano prioritari per chiudere la pratica con settimane d’anticipo. A piccoli passi l’Ischia è chiamata ad avvicinarsi alla meta, la sfida inaugurale del 2024 al Mazzella potrebbe essere una prima occasione da non farsi sfuggire. Con un risultato favorevole, i gialloblù compierebbero un balzo sostanziale in graduatoria e si avvicinerebbero alla zona prefissata.

Il riscatto avversario – La Nuova Florida arriva in trasferta con un nuovo volto in panchina. Partita con ambizioni notevoli, la squadra romana si è ritrovata in un vortice di risultati altalenanti e di stravolgimenti tecnici. Prima l’addio di Boccolini, poi le brevissime parentesi di Cortellini e di Aiello. Il quarto allenatore stagionale per la truppa di Ardea è Marco Scorsini, individuato dalla società nel momento ad intermittenza del gruppo. Con un passato da calciatore, condito da oltre 300 presenze tra Lazio, Cavese e Ternana, il nuovo trainer biancorosso si è dimostrato un tecnico estremamente preparato e competente, reduce dall’avventura con l’Alma Juventus Fano e dalla salvezza conquistata con l’Avezzano nella passata stagione. Una scelta che ha cambiato altresì i piani di Buonocore che ha dovuto lavorare con la sua brigata sulle diverse soluzioni tattiche che la Nuova Florida potrà adottare.

La classifica, la gara d’andata e l’addio del bomber – Laziali indietro rispetto agli isolani per quanto riguarda il posizionamento in classifica, ma la differenza è data anche dalla penalizzazione, con i punti sottratti dalla Giustizia Sportiva durante la stagione. Il bilancio in campionato sta recitando: 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. La Nuova Florida è una squadra compatta in fase difensiva e cinica nell’area di rigore avversaria. E proprio all’andata, all’esordio nell’edizione 2023/24 della Serie D, i biancorossi l’hanno dimostrato. Allo stadio Mazzucchi, un girone fa, i gialloblù hanno avuto la bravura di andare in vantaggio con una delle note più liete dell’annata, Patalano. Poi la risposta dei padroni di casa con bomber Vianni. Il goleador e leader indiscusso non ci sarà al Mazzella, l’attaccante si è trasferito in settimana alla Virtus Entella in Serie C.

Possibili scelte e convocati – Con Chiariello ai box, per un infortunio che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane, Buonocore deve ridisegnare la retroguardia vista l’assenza di Montuori e l’emergenza del reparto. Nessun dubbio sulla destra con Florio imprescindibile, Ballirano mette nel mirino la titolarità, ma Buono scalda il motore. Poche incognite a centrocampo, Maiorano e Giacomarro verso la continuità, così come i due under Patalano e Arcamone. In avanti, con Damiano che ha salutato e con Longo che non ha i 90’ nelle gambe, Baldassi e Talamo restano inamovibili. Nelle idee dello staff c’è anche Quirino, l’ex Procida è in grande crescita e potrebbe scalzare uno dei colleghi under. Intanto sono venti i calciatori convocati.