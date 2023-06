Serie D. Simonetti, Brienza e il blocco isolano: ischia, ore decisive

C’è chi resta, c’è chi parte e qualcuno arriverà. Un leitmotiv attuale per l’isola, alle prese con la programmazione della prossima stagione agonistica. Un filo conduttore in casa Ischia che tiene collegate le diverse fasce del club. Da quelle più alte e, dunque, societarie, con l’ingresso di un nuovo proprietario in vista, alle altre prettamente di campo, ovvero i calciatori. Assodate già due sicure presenze, dal direttore sportivo Mario Lubrano al mister Enrico Buonocore, nell’ambiente gialloblù si fa la conta degli uomini che saranno riconfermati nell’immediato futuro. Dopo le separazioni già annunciate con Michele Longo e Franco Padin, l’ultima capolista del Girone A di Eccellenza rischia di dover salutare altresì Ciro Simonetti.

Il miglior marcatore dell’annata appena chiusa, con 19 reti in campionato e 2 in Coppa Italia di categoria, non è sicuro della sua permanenza in quel del Mazzella. Le possibilità di un addio sono alte, ma il capocannoniere ha fissato la sua priorità: discutere del futuro con il club. Soltanto in seguito al vertice con Pino Taglialatela e con il ds Lubrano arriverà una decisione netta. L’ostacolo principale è di facile lettura: la distanza dalla terraferma e da Napoli, luogo dove risiede la famiglia. Il campionato di Serie D è molto più complesso in termini di trasferta, il tempo distante da casa sarà maggiore. Questa è il motivo che fa scricchiolare il matrimonio tra le parti. Poi c’è il telefono che continua a squillare. Il rendimento isolano di Simonetti non è passato inosservato e dalla zona napoletana non stanno mancando le richieste. Un corteggiamento serrato tra i progetti più importanti della prossima Eccellenza, c’è la coda di chiamate sullo smartphone del Re.

Dal Pompei del neo-arrivato Maradona Jr all’Acerrana, pronta a fare la spesa tra gli ex gialloblù. E ancora l’Ercolanese, seppur alle prese con la questione titolo sportivo, e l’Albanova. Un poker di contendenti, decise ad assicurarsi le prestazioni dell’esterno d’attacco.

La situazione relativa al trentenne partenopeo non è l’unica in bilico nella zona ischitana. La società, nelle prossime ore, dovrà ricevere altresì un cenno da parte di Franco Brienza. Dopo il tesseramento concretizzato a fine 2022, l’ex Palermo e Bari ha vissuto una stagione altalenante. La sua presenza sul manto verde, quando chiamato in causa, è stata sempre fondamentale. Il classe ’79 di Cantù però è stato rallentato più volte dai problemi fisici. Noie e fastidi che hanno compromesso la sua presenza costante in campo. E, di conseguenza, Ciccio si è riservato del tempo prima di dare una risposta per il prossimo anno. Buonocore, in merito, si è espresso più di una volta e ha sempre confermato Brienza nel roster per la Serie D.

Il fantasista non ha risolto ancora il dubbio sul suo futuro e, a breve, dovrà comunicare la sua scelta all’Ischia. Proseguono infine le trattative per il blocco tutto isolano: Pippo Florio, Pasquale Chiariello e Giovanni Mattera. Non si è giunti, ad oggi, ad un’intesa di massima per il rinnovo. Distanza tra le parti per quanto concerne un potenziale prolungamento delle rispettive parentesi. Anche in questo caso però l’Ischia cercherà di avere una risposta quanto prima per non farsi trovare impreparata nelle settimane successive.