Serie D sempre più milionaria, ma l’Ischia gioca la sua partita con realismo

L’Ischia Calcio ha riacceso i motori in vista dell’imminente debutto con la nuova stagione sportiva. Dopo aver completato e archiviato la prima fase del ritiro, mister Alessio Martino e il suo staff tecnico hanno concesso qualche giorno di meritato riposo al gruppo. Una pausa breve, giusto il tempo di ricaricare le batterie, perché il calendario non aspetta: i gialloblù sono già tornati sul terreno di gioco con lo sguardo rivolto al primo impegno ufficiale dell’annata 2025/26.

Il debutto assoluto avverrà domenica 31 agosto allo Stadio Marcello Torre di Pagani, dove l’Ischia sarà ospite della Paganese nella gara valida per la Coppa Italia di Serie D. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice test: sarà infatti la prima occasione per vedere all’opera la nuova squadra, valutare i progressi ottenuti durante il ritiro e, soprattutto, misurarsi con una realtà blasonata del calcio campano.

Intanto, il campionato alle porte si annuncia come uno dei più competitivi e milionari di sempre. Secondo i dati diffusi dal portale specializzato Transfermarkt, il quarto torneo nazionale ha ormai perso la sua storica dimensione dilettantistica. Il valore complessivo delle rose ha raggiunto livelli mai visti prima: ben otto club superano i due milioni di euro. Al comando della speciale classifica c’è il Milan Futuro, la formazione Under dei rossoneri che, dopo la deludente parentesi in Serie C, riparte dalla D con un progetto di crescita ambizioso e un organico da 7,35 milioni di euro. Dietro, una schiera di società storiche e decise a tornare nel calcio professionistico: Grosseto, Reggina e Pistoiese, solo per citarne alcune.

Nel panorama campano, la fotografia restituisce un quadro altrettanto interessante. Sono tre le squadre che si sono ritagliate spazio nella top ten per valore complessivo delle rose. Il Savoia rappresenta la sorpresa pronta a recitare un ruolo da protagonista, mentre Scafatese (1,95 milioni) e Nocerina (1,81 milioni), entrambe nel Girone G insieme all’Ischia, chiudono la graduatoria. Molossi e canarini partono con ambizioni elevate e saranno tra le principali candidate al successo finale nel raggruppamento.

La competizione, tuttavia, resta spietata. Nonostante gli investimenti, la promozione in Serie C rimane un privilegio riservato a pochi: soltanto la prima classificata di ciascun girone, attualmente nove, ottiene il pass diretto. I playoff, ad oggi, servono esclusivamente a comporre una graduatoria utile per eventuali ripescaggi. Ma lo scenario potrebbe cambiare presto: la Lega Nazionale Dilettanti sta valutando una riforma strutturale che ridurrebbe i gironi da nove a otto e consentirebbe anche alla vincitrice dei playoff di ottenere la promozione.

Una svolta che renderebbe il torneo ancora più avvincente, accrescendo il peso di ogni partita e moltiplicando i colpi di scena.

E l’Ischia? Secondo Transfermarkt, i gialloblù si collocano nella parte bassa della graduatoria per valore complessivo della rosa: 470mila euro, con un’età media di 23,8 anni. Numeri che piazzano il club isolano al livello del Monastir e appena sopra Anzio, Budoni e Montespaccato, mentre più avanti si trova la Costa Orientale Sarda. Per la società isolana, i parametri economici e statistici confermano quanto già dichiarato a chiare lettere: l’obiettivo stagionale è la salvezza.

Mister Martino avrà il compito di plasmare un gruppo giovane, con tanti volti nuovi e una forte componente di entusiasmo. La compattezza dello spogliatoio, il sacrificio e il sostegno dei tifosi isolani saranno le armi principali per conquistare il traguardo. Nessuna illusione di vertice, dunque, ma un percorso di crescita graduale che parte dalla permanenza in categoria. Solo con una salvezza tranquilla si potrà poi pensare a programmare un futuro diverso, fatto di ulteriori passi avanti e di un ritorno al professionismo che l’isola sogna da tempo.

Nel frattempo, però, è tempo di pensare al campo. Domenica a Pagani andrà in scena il primo atto della nuova stagione. Una sfida che servirà a testare gambe e schemi, ma anche a ritrovare l’adrenalina della competizione. L’Ischia è pronta a ricominciare, con umiltà e determinazione.