Serie D. San Marzano-Ischia. Scontro “diretto” per i gialloblù. Col San Marzano sarà attacco under?

Francesco Fiorillo | Ventitreesimo turno del campionato, sesta giornata del girone di ritorno. Con il ricordo della vittoria all’ultimo respiro contro il Budoni, l’Ischia Calcio si appresta ad affrontare un nuovo impegno ufficiale della stagione. La squadra gialloblù, che ha rifiatato e ritrovato qualche energia nervosa e fisica in più con lo stop dello scorso weekend, è di scena allo stadio Comunale di Palma Campania per sfidare il San Marzano in un nuovo derby campano. Trasferta insidiosa per il gruppo di Enrico Buonocore, reduce da tre risultati utili consecutivi e da sette punti conquistati sui nove disponibili.

“Siamo un po’ in emergenza, ma scenderemo in campo comunque con una formazione di qualità e faremo la nostra gara”, è stato chiaro il mister in conferenza all’antivigilia della gara. Fiducia e consapevolezza, gli isolani si aggrappano al buon momento di forma per superare l’ostacolo. Per una matricola che si conferma sorpresa della competizione, si affianca un’altra che rappresenta una delle grandi delusioni. La compagine blaugrana, costruita per ambizioni d’alta classifica, ha dovuto cambiare i piani in corso d’opera e, dopo la scelta di affidarsi a un nuovo allenatore durante la competizione, oggi sta mettendo l’obiettivo salvezza nel mirino. Dopo il filotto da inizio ottobre a fine dicembre, il San Marzano ha vissuto una prima parte di 2024 da dimenticare: appena una vittoria contro il Latte Dolce, poi quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite.

Classifica non all’altezza degli investimenti e risultati negativi che hanno portato la società a chiudersi in una bolla. A poche ore dal match di Palma Campania, il club ha scelto di interrompere il lungo silenzio stampa.

Mauro Zironelli, che ritroverà mister Buonocore, suo ex compagno di squadra ai tempi del Venezia, ha elogiato le qualità dell’Ischia: “È un avversario compatto, aggressivo e ha fatto risultati notevoli, sopra le aspettative. Non sarà sicuramente una partita facile per noi. Dobbiamo superare i nostri problemi, per farlo servirà una prestazione importante. La sosta invernale non ci ha fatto sicuramente bene, è stato un peccato non aver potuto cavalcare l’ottimo rendimento. Non veniamo da un buon periodo, c’è stata una flessione netta.

Questa pausa è arrivata nel momento giusto, è stata utile per ritrovarci. Ci saranno delle assenze, ma non devono esserci alibi: dobbiamo reagire e ricompattarci come ambiente, si erano create delle aspettative non mantenute. Ora non è il tempo di pensare, dobbiamo fare. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, ma tocca a noi portare avanti questa cosa attraverso le prestazioni e i risultati”.

Quello che andrà in scena al Comunale di Palma Campania sarà il terzo precedente tra le due formazioni. Il primo, datato maggio 2022, è relativo allo scontro playoff di Eccellenza, vinto dalla truppa allenata da Pirozzi (1-0 con gol di Meloni, ndr). Nella gara di un girone fa, disputata ad ottobre, ci fu equilibrio tra Ischia e San Marzano: tanto rammarico per i ragazzi di Buonocore dopo un rigore non realizzato e occasioni non concretizzate. La distanza in classifica è di sei punti, i blaugrana hanno collezionato 6 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte per un totale di 27 gol fatti e 24 subiti. Un solo ko interno in campionato per il team di patron Romano, contro la Cynthialbalonga lo scorso 14 gennaio. Il bilancio tra le “mura amiche” dice anche 4 successi e 6 pareggi per una media punti di 1,64. Tante assenze invece per i gialloblù che devono fare a meno degli squalificati Baldassi e Ballirano, oltre agli infortunati Chiariello e Castagna.

Non recupera Patalano, si ferma anche Maiorano. C’è regolarmente Arcamone, sono venti i calciatori convocati e a disposizione dello staff. Scelte obbligate per il tecnico, sono attese variazioni nei vari reparti rispetto alle ultime uscite. Sul possibile impiego di Longo dal primo minuto, Buonocore ha detto: “Non ha giocato tantissime partite in questi sei o sette mesi, non ha i novanta minuti nelle gambe ma sta meglio rispetto al suo arrivo un mese e mezzo fa. Non abbiamo alternative in attacco. Sarà della partita, ma non so ancora se dall’inizio o a gara in corso”.