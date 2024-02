Serie D. San Marzano-Ischia 2-0. Ischia in fuga verso la salvezza. Prime gioie per Michele Longo e Simone Di Meglio

Francesco Fiorillo | Emergenza, sì. Scelte obbligate, anche. Ma a Palma Campania l’Ischia manda un altro segnale al campionato. Nonostante le numerose assenze, alcune altresì importanti nello scacchiere di riferimento, la squadra di Enrico Buonocore supera l’ostacolo San Marzano e continua la sua corsa in classifica, dimostrando qualità pure negli altri interpreti. Rotazioni a centrocampo e in attacco, primi gol stagionali per Longo e Di Meglio, prestazione di spessore contro un avversario costruito per un obiettivo differente ad inizio stagione.

I gialloblù giocano, insistono sui propri concetti e rafforzano l’identità: allo stadio Comunale arrivano tre punti importanti per la volata salvezza. La truppa isolana si avvicina a grandi passi verso il primo traguardo, uno step da raggiungere con matematica certezza nei prossimi appuntamenti per godersi un finale spensierato e tra le big del campionato. L’Ischia non è più una sorpresa, a dimostrarlo il match in trasferta. Con convinzione e consapevolezza, aspettando il momento giusto, i ragazzi di Buonocore assestano due colpi ai blaugrana che, pur provando a reagire, non riescono a superare il guardiano Vivace. Intanto i numeri certificano la bontà del lavoro svolto nel quartier generale gialloblù.

Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite. Partita di campionato di Serie D, LND Campania, girone G tra il San Marzano Calcio e Ischia Calcio allo stadio Comunale di Palma Campania, finita con il risultato di 0 a 2 per la squadra ospite.

Diciannove risultati utili in ventitré gare, quarta miglior difesa (a pari merito con la Cynthialbalonga, ndr) e sesto miglior attacco (condiviso con la Romana, ndr). Sesta posizione in graduatoria, un punto di differenza dall’ultima posizione valida per accedere ai playoff, occupata dalla Costa Orientale Sarda, e un rendimento simile alle prime della classe. E tra una settimana al Mazzella approda la Boreale, c’è da riscattare la performance sottotono dell’andata.

LA GARA

La seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro e un filotto di risultati utili. L’Ischia Calcio non ferma la sua corsa e, con una grande prova, strappa i tre punti al San Marzano nel derby campano dello stadio Comunale di Palma Campania. Un successo maturato nella seconda frazione dell’incontro e che porta le firme di Longo e Di Meglio, i due protagonisti di un’altra domenica di sorrisi per gli isolani. Tante le assenze per mister Enrico Buonocore che deve fronteggiare l’emergenza infortuni e sostituire gli squalificati. Reparto avanzato rivoluzionato, con Quirino che supporta Longo, alla prima presenza da titolare. In difesa c’è il ritorno di Buono dall’inizio, spazio altresì per Mattera e Spunticcia in mezzo al campo.

Si rivede Arcamone, confermato poi il blocco inamovibile dei gialloblù. Non bisogna attendere molto per la prima occasione del derby. Sono gli ospiti a costruire la chance più importante in avvio: Giacomarro sradica un pallone a centrocampo e apre sulla sinistra per l’accorrente Buono, il terzino vede sul secondo palo Mattera che in girata mette di poco alto sulla traversa. Al 13’ arriva la risposta dei blaugrana: cross di Bacio Terracino, Cuomo di testa trova la respinta di Vivace. Sulla ribattuta si accende un clamoroso flipper nell’area dell’Ischia, la sfera termina sui piedi di Ndow che manda sul fondo. Al 18’ è ancora Mattera a rendersi pericoloso con un piattone che sfiora il palo alla sinistra di Pareiko. Passano pochi secondi e l’ex Procida, su un suggerimento dalla corsia destra, colpisce di testa ma manca il bersaglio.

Al 27’ i gialloblù flirtano nuovamente con la rete del vantaggio sempre con Mattera, vera spina nel fianco per la difesa locale: il duttile laterale, servito da Spunticcia, impegna i riflessi del portiere con una bordata sul suo palo. Si gioca su ritmi frenetici con le due squadre che si affrontano a viso aperto, al 30’ ancora Pareiko è provvidenziale in uscita sulla verticalizzazione di Quirino per Longo, poi l’arbitro segnala una posizione irregolare. Al 42’ traversone di Di Gennaro, Ferrari non arriva all’impatto con il pallone.

Al tramonto dei primi 45’, su un calcio di punizione pennellato del capitano blaugrana, Musso con un tiro radente sfiora il palo alla destra di Vivace. Dopo venti secondi dall’inizio della ripresa, Giacomarro lancia per Mattera: il centrocampista crossa in area e imbecca Longo, il tiro del centravanti si spegne sull’esterno della rete. Al 63’ il San Marzano rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Uliano che, già ammonito, atterra fallosamente Giacomarro: secondo giallo e padroni di casa con l’uomo in meno. L’Ischia approfitta immediatamente della superiorità numerica. Al 65’ Florio serve Longo con un filtrante, l’ex Forio supera in uscita Pareiko per la prima rete dal suo ritorno in gialloblù.

Al 76’ viene ristabilita la parità numerica con il signor Ferraro che sventola in pochi secondi due cartellini gialli a Pastore. La formazione di Mauro Zironelli cerca di reagire e al 77’ spaventa la retroguardia di Buonocore. Rimessa laterale di Altobello, deviazione di Camara e incornata di Favo, con Vivace che si distende e blocca. All’82’ il San Marzano va vicino al pareggio: cross del neo entrato Marotta, colpo di testa di Ferrari che lambisce la porta.

A quattro minuti dal novantesimo, gli isolani mettono il sigillo sulla sfida. Trofa appoggia di tacco per Di Meglio, quest’ultimo con un diagonale vincente realizza il suo primo gol stagionale. Proteste del team locale per un presunto fuorigioco, l’arbitro non è d’accordo e convalida la marcatura. I blaugrana non demordono e allo scadere Ferrari impegna Vivace, con il giovane portiere che si esalta pure sulla botta da distanza ravvicinata di Favo. Nei minuti di recupero, l’Ischia controlla il match senza correre alcun pericolo e al triplice fischio conquista la nona vittoria in campionato. Buonocore e il suo gruppo salgono a quota 37 punti in classifica, a meno uno dalla zona playoff: tra una settimana c’è in programma l’appuntamento del Mazzella contro la Boreale.

IL TABELLINO

San Marzano: Pareiko, Favo, Musso (56’ Mancini), Di Gennaro (66’ La Gamba), Ferrari, Uliano, Altobello (81’ Marotta), Bacio Terracino (73’ Camara), Musumeci, Cuomo (66’ Munoz), Ndow. A disp.: Cevers, Bruno, Chiariello, Somma. All.: Zironelli

Ischia Calcio: Vivace, Florio, Buono, Mattera, Montuori, Pastore, Quirino (66’ Di Meglio), Giacomarro (95’ De Francesco), Longo (78’ Trofa), Spunticcia (83’ Bisogno), Arcamone. A disp.: Sarracino, Montanino, Galaoui, Silvitelli, Aniceto. All.: Buonocore

Arbitro: Ferrara di Roma 2

Assistenti: Mascia di Cagliari e Cordeddu di Cagliari

Marcatori: 65’ Longo (I), 86’ Di Meglio (I)

Ammoniti: Cuomo (SM), Uliano (SM), Spunticcia (I), Pastore (I) Zironelli (SM), Giacomarro (I)

Espulsi: 63’ Uliano (SM) per doppia ammonizione e 76’ Pastore (I) per doppia ammonizione

Angoli 9-5

Durata: pt 46’, st 53’

Spettatori 400 circa di cui 250 ischitani