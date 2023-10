Serie D. San Marzano, dopo il pari di Ischia rischia Giampà?

Un organico allestito per stare in alto e un avvio di stagione decisamente sottotono. La vittoria con la Romana aveva tranquillizzato e rasserenato l’ambiente, ma il pareggio sul campo dell’Ischia non soddisfa. Il San Marzano subisce per lunghi tratti l’iniziativa gialloblù e, soprattutto nel secondo tempo, rischia di uscire senza punti dal Mazzella.

Gli interventi prodigiosi di Feola, vero protagonista di giornata, consentono ai blaugrana di strappare metà della posta agli isolani. Pochi sussulti offensivi, difesa in difficoltà e nessun cambio di marcia a gara in corso. Sul banco degli imputati ci finisce mister Domenico Giampà, il lavoro svolto finora non convince la proprietà. Nessuna dichiarazioni rilasciata dall’ex tecnico della Paganese, fermato dal presidente Felice Romano che avrebbe affermato: “Ora è tempo che si faccia le vacanze che non ha fatto ad agosto”. Panchina che scricchiola in casa San Marzano, sono ore di riflessione.