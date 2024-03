Serie D. Sala stampa. Simone Corino: “Cassino banco di prova importante, ora nove finali”

Un pareggio prezioso sul campo del Cassino e una prova che ha confermato le qualità dell’organico. L’Ischia Calcio è tornata sull’isola con un buon bottino, ma il primo pensiero è andato a Valerio Baldassi, uscito dal campo dopo un brutto scontro di gioco. Mister Simone Corino ha precisato: “Ci siamo presi uno spavento tutti quanti. Tramite le cure sul campo e dopo il trasporto con l’ambulanza in pronto soccorso, sta meglio. Già dall’uscita era in ripresa, per precauzione era giusto sostituirlo subito. Quando c’è un colpo alla testa e uno svenimento, è giusto così. Abbiamo perso le sue qualità per gli ultimi 25’, ma la salute è la prima cosa ed è la più importante. Le notizie sono confortanti, lo aspettiamo martedì al campo. È uscito da solo, ha messo il ghiaccio dietro la testa, ma meglio così assolutamente”.

Sulla gara dello stadio Gino Salveti: “È stata una partita equilibrata. Siamo partiti fortissimo, non è una cosa che ci capita spesso. Abbiamo avuto un ottimo approccio e creato un paio di situazioni per andare a fare gol, quello forse è un po’ il rammarico perché se indirizziamo subito la partita, poi cambia lo scenario. Con l’infortunio di Giacomarro, che ha chiesto il cambio e sembra essersi fermato un attimo prima ma è da valutare, il Cassino ha alzato il baricentro. Abbiamo affrontato una squadra importante, forte, che sta facendo un grande campionato e subisce pochi gol. Abbiamo creato però i presupposti per segnare. Nel secondo tempo c’è stato equilibrio, loro hanno colpito il palo e noi abbiamo avuto l’occasione con Talamo. La partita è stata equilibrata tra due formazioni che stanno facendo un campionato molto importante. Cercheremo di arrivare più in alto possibile e lo auguro anche al Cassino perché è un’ottima compagine”.

Corino ha parlato anche dell’obiettivo playoff: “Ho ascoltato le parole del mister, ha parlato di una salvezza quasi raggiunta e ha alzato un po’ l’asticella. Dobbiamo cullare il nostro sogno dei playoff, ci piace giocare e contro il Cassino è stato un banco di prova importante, contro una squadra in lotta per lo stesso obiettivo. Ho visto i risultati, ma il campionato è equilibrato. Ci sarà da giocare le prossime nove partite al massimo delle nostre possibilità”.

Sulla prestazione dei difensori: “Pastore ha sentito un po’ di fastidio anche lui, abbiamo dovuto effettuare il cambio. È rientrato Chiariello che non giocava da tanto tempo, il suo ingresso è stato positivo. Montuori ha fatto una partita importante, ma tutta la squadra si è comportata bene nelle due fasi di gioco. Forse dovevamo essere più tranquilli e bravi nella scelta finale, anche nel secondo tempo abbiamo avuto delle ripartenze. Abbiamo fatto una prestazione maiuscola, dobbiamo continuare a fare meglio fino al termine del campionato”.