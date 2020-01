Serie D: Real Ischia a Casalnuovo, Epomeo a Pinetamare. La Futsal Ischia ospita Monte Maggiore

In questo fine settimana scenderanno in campo tutte le 6 squadre isolane di Serie D, nel 9°° turno del campionato. Sono ben 6 le squadre nostrane della categoria, divise in 2 diversi gironi. In quello B, ecco Epomeo C5, Procida Futura e Real Ischia, mentre in quello C sono state inserite Futsal Ischia, Futsal Barano e Forio Calcio a 5. Entrambi i raggruppamenti, come altri 2 (D e E), sono composti da 11 squadre, mentre il gruppo A è da 12. Il campionato terminerà il 9 maggio 2020.

Comunque, per il girone B, oggi alle 14:30 la Futsal Ischia ospiterà il Monte Maggiore al PalaTaglialatela, mentre il Procida Futura attende al De Santis l’Olimpic Cappella. Nello stesso raggruppamento, l’Epomeo giocherà alle 15:00 al Piccoli Campioni contro il Pinetamare.

Nel girone C, invece, la capolista Real Ischia sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Casalnuovo, dove ad attenderla ci sarà il Tigre domani alle 12:00, mentre il Futsal Barano giocherà alle 15:00 di oggi al Maracana di Cimitile contro il Jack Maracana. Nello stesso raggruppamento, il Forio Calcio ospiterà al PalaCasale alle 15:00 di oggi la Real Acerrana.