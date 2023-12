Serie D. Ostiamare-Ischia. L’ultima trasferta di dicembre per continuare a “volare”

Francesco Fiorillo | Battute finali dell’anno solare, ultima chiamata lontano dall’isola per l’Ischia Calcio. La prova in esterna allo stadio Anco Marzio anticipa il derby tanto atteso al Mazzella, contro la Nocerina, che chiuderà l’agenda di dicembre. Dopo tre vittorie consecutive, l’ottimo periodo di forma e il gradino più basso del podio momentaneamente conquistato, la squadra di mister Enrico Buonocore fa tappa nel fortino dell’Ostiamare Lido Calcio. La compagine, ereditata da Antonio Campagna, è reduce dalla sconfitta esterna con la Romana che ha frenato il filotto di due successi di fila. Partito con importanti ambizioni stagionali, il team romano si ritrova al centro della classifica e costretto a dover rincorrere le pretendenti nella zona sinistra. I numeri d’altra parte testimoniano l’annata altalenante con cinque vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte.

L’attacco biancoviola è tra i più prolifici del girone con 23 gol segnati, meglio hanno fatto soltanto Costa Orientale Sarda (29) e Cavese (25). La fase difensiva invece è quella che preoccupa di più il club con 20 reti subite, al pari dell’Atletico Uri e con appena quattro formazioni che hanno ottenuto un rendimento peggiore. Il gruppo gialloblù arriva al match con l’intenzione di dare continuità al momento per evidenziare il salto di qualità sotto l’aspetto mentale, consapevole che sul percorso c’è un avversario alla ricerca di punti per la scalata. “Siamo in un buon momento, dal punto di vista delle prestazioni e del gioco. Vogliamo proseguire nel nostro cammino per arrivare presto al traguardo salvezza.

Affrontiamo una buona squadra che ha perso però il suo attaccante”, queste le parole di Buonocore a poche ore dal calcio d’inizio. Proprio l’assenza di Federico Cardella è quella da registrare per i padroni di casa: l’attaccante, nelle ultime giornate, si è accasato alla Nocerina di Marco Nappi, prossimo club pronto a sbarcare al Mazzella. Il centrocampista Simone Icardi, smaltita la delusione per la sconfitta contro la Romana, ha messo nel mirino l’Ischia: “Non cambiamo intensità o impegno negli allenamenti a seconda dei risultati, diamo sempre il massimo e continueremo a farlo sempre, soprattutto ora. Di certo sarà una partita complicata contro una squadra che sta bene. Vogliamo tornare sul recente trend positivo ritrovando subito punti e prestazioni”.

Così invece Gianmarco De Crescenzo: “Ad inizio settimana eravamo un po’ amareggiati per una sconfitta che per me non meritavamo, poi però ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo allenati con impegno lavorando su qualche aspetto che è mancato nel match contro la Romana. Sappiamo che l’Ischia è un avversario forte ma daremo tutto affinché la partita vada nel verso giusto. Sono ai vertici della classifica e stanno sicuramente vivendo un gran momento ma stiamo preparando la partita al meglio.

Siamo consapevoli che incontreremo una squadra forte ma vogliamo dimostrare di non essere da meno anche se la classifica non ci aiuta. Sappiamo che abbiamo qualità e mi auguro che riusciremo a dare qualcosa in più, magari soprattutto sotto l’aspetto dell’aggressività che ci è un po’ mancata nel secondo tempo di domenica scorsa. Non vogliamo ripetere i nostri errori ma trarne i giusti insegnamenti e provare a vincere. L’Ischia è forte ma noi non siamo da meno”. Buonocore ha recuperato Montuori e Maiorano dopo i rispettivi infortuni, è rientrato anche Talamo che ha scontato il turno di squalifica. Resiste il ballottaggio in difesa, a centrocampo e in attacco previsti due over e un under.

Dunque Ballirano va verso la titolarità a sinistra. La sfida dello stadio Anco Marzio si disputerà a porte chiuse. L’impianto non possiede le autorizzazioni necessarie per ospitare il pubblico, nonostante l’impegno e l’interessamento della società biancoviola. Fischietto di lusso per l’incontro: sarà Martina Molinaro, arbitro internazionale della sezione di Lamezia Terme, a dirigere Ostiamare-Ischia. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Lorenzo Guiducci di Empoli e Andrea Cannoni di Città di Castello. Intanto le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di oltre trent’anni. Gli unici due precedenti risalgono alla stagione sportiva 1990/91, quando i gialloblù ritornarono in Serie C1 alla guida di Piero Cucchi. La partita d’andata terminò con un successo di misura targato Antonello Liucci nel novembre del 1990. La gara di ritorno – giocatasi al “Giannattasio/Stella Polare”, impianto Coni – si chiuse con lo stesso punteggio: a decidere il confronto del marzo 1991 fu il guizzo del terzino D’Urso.

BENVENUTO SARRACINO! SSD Ischia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Giovanni Sarracino. Classe 2004, l’estremo difensore proviene dal Termoli (Serie D) dopo aver disputato una stagione in Eccellenza laziale con la maglia del Civitavecchia. Sarracino a livello giovanile ha militato nelle fila di Foggia e Casertana. Benvenuto Giovanni!