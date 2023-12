Serie D. Ostiamare-Ischia 1-0. L’ultima trasferta del 2023 è amara. L’Ostiamare ferma la corsa dell’Ischia

Francesco Fiorillo | L’anno solare si avvicina alla conclusione, l’Ischia Calcio arriva allo stadio Anco Marzio per l’ultima prova distante dal Mazzella. E il sabato pomeriggio per i ragazzi di Enrico Buonocore riserva una delusione nel risultato. Pur offrendo una prestazione alla pari degli avversari dell’Ostiamare, i gialloblù non riescono a conquistare un altro bottino utile e devono arrendersi all’episodio favorevole ai padroni di casa. Questa volta la trasformazione dagli undici metri è fatale per gli isolani che devono soccombere agli avversari: decide un gol, in una gara tutt’altro che esaltante, di Mencagli dal dischetto. In terra romana va in scena una partita dai ritmi non elevati, la prestazione di Baldassi e compagni è sulla falsariga di quella biancoviola e il punteggio più giusto al triplice fischio sarebbe stato un pareggio.

La circostanza al 68’ però penalizza la truppa ospite che quindi deve far registrare il terzo stop in campionato. Una battuta d’arresto per il club di Pino Taglialatela che, tuttavia, ha subito l’occasione per rifarsi. Mercoledì, nel turno che anticipa la sosta natalizia, c’è bisogno di una reazione per chiudere lo straordinario 2023 con un risultato positivo. E la sfida in programma è di quelle da non perdere: al Mazzella arriva la Nocerina per il derby che chiuderà il girone d’andata. L’Ischia è chiamata a una risposta immediata per riprendere la corsa in classifica e per concludere dicembre nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico. Ora tre giorni per ricaricare le energie e per ritrovare la giusta condizione, soprattutto mentale, per affrontare l’appuntamento dell’infrasettimanale. Sull’isola approderà una formazione in un momento di flessione e reduce da una pesante sconfitta interna (0-3, ndr) contro il Trastevere.

LA GARA

L’ultima trasferta del fantastico anno solare dell’Ischia Calcio va in archivio con una sconfitta. Il 2023 lontano dal Mazzella si conclude con un ko per la squadra gialloblù che deve fermare anche la striscia di otto risultati consecutivi. I ragazzi di Enrico Buonocore non riescono a conquistare un altro bottino distante dalle mura amiche, allo stadio Anco Marzio esulta l’Ostiamare Lido che festeggia con un calcio di rigore trasformato da Mencaglia nella seconda parte del match. Il passo falso in esterna, oltre alla battuta d’arresto in termini di risultati, fa scivolare il club di Pino Taglialatela in quarta posizione in classifica, complice il sorpasso della Cynthialbalonga, protagonista di un successo di misura sul campo del Gladiator. Gli isolani si affidano al blocco difensivo delle ultime uscite, a sinistra c’è Ballirano mentre al centro della retroguardia Chiariello affianca Pastore. Rientra Maiorano in mezzo al campo, chance per Di Meglio dal primo minuto. Patalano supporta la manovra d’attacco, sulle spalle del solito Baldassi e del ritrovato Talamo che torna in campo dopo aver scontato il turno di squalifica. La partita si gioca su ritmi non altissimi, ma si registrano continui capovolgimenti di fronte.

Il primo pericolo è generato dalla formazione ospite sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma la difesa locale si fa trovare pronta ed allontana la minaccia. Sussulto biancoviola, il pacchetto arretrato di mister Buonocore è attento e intercetta. Al 9’ Barlafante riceve in posizione defilata dopo una manovra prolungata e inventa con un traversone al centro dell’area: Icardi si inserisce, senza trovare il tocco vincente da ottima posizione. Attorno al quarto d’ora di gioco Patalano verticalizza per Ballirano sulla corsia mancina, il terzino mette in mezzo e gli uomini di Campagna si fanno trovare pronti in anticipo su Talamo. Passano pochi secondi e Baldassi, in zona mancina, con un tiro-cross spaventa Morlupo: la sfera lambisce la traversa. Un minuto più tardi il fantasista di Monterotondo, servito da Di Meglio, impensierisce la difesa romana con una conclusione di destro che termina di poco sul fondo. L’azione si ribalta e Giusti, indisturbato in area, calcia a botta sicura: l’opposizione di Ballirano è provvidenziale. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Maura svetta e di testa manda fuori.

Al 33’ ghiotta occasione per l’Ostiamare, la più grande della frazione iniziale. Tentativo di Giusti dal limite, la traiettoria è pregevole ma la traversa nega la gioia al numero 16. Sulla ribattuta Mencagli si avventa sulla palla e deposita in rete, si alza la bandierina dell’assistente che segnala la posizione di offside del match-winner. Il primo tempo non ha molto altro da dire e si chiude con una punizione di Talamo, il centravanti però non inquadra la porta. All’intervallo resiste il risultato di parità. L’intensità non cambia nel corso della ripresa, seppur la sfida sia tutt’altro che noiosa. I biancoviola cercano di impensierire la truppa avversaria, i gialloblù reggono e replicano di conseguenza. Al 61’, dopo la battuta di un corner, Vivace si supera su una giocata da distanza ravvicinata di Icardi. Al 68’ Simonelli, appena entrato in campo, scappa verso la porta e, dopo un contatto con Pastore, va giù in piena area: Martina Molinaro di Lamezia Terme non ha dubbi e assegna la massima punizione all’Ostiamare.

Dagli undici metri si presenta Mencagli che spiazza Vivace e porta in vantaggio i suoi. La reazione della formazione isolana è affidata a Giacomarro: il centrocampista fa partire un missile che termina di poco alto. L’Ischia si scopre alla ricerca della rete del pareggio, offrendo spazi invitanti alla brigata laziale. All’84’ Lazzeri prima e Simonelli poi impegnano Vivace, l’estremo difensore sale in cattedra e tiene aperta la contesa nel finale. Attimi convulsi nei minuti di recupero tra le due panchine, ne fanno le spese il tecnico di casa Campagna e il preparatore dei portieri Mennella, entrambi allontanati dal fischietto calabrese. Nonostante il forcing finale, i gialloblù non riescono a raddrizzare la sfida e i biancoviola esultano al triplice fischio. Si interrompe l’ottimo rendimento dell’Ischia, pronta a tornare in campo per l’ultima prova del 2023: al Mazzella, mercoledì 20 dicembre, sbarcherà la Nocerina per il turno infrasettimanale. I molossi arriveranno al derby con la pesante sconfitta casalinga del weekend contro il Trastevere



IL TABELLINO: OSTIAMARE-ISCHIA 1-0

Ostiamare: Morlupo, Buono D., Tinti, Natalucci (62’ Simonelli), Icardi, Mencagli (82’ Sardo), Giusti (88’ Nardella), Barlafante (75’ Lazzeri), De Crescenzo, Tomas, Maura. A disp.: Valori, Lo Schiavo, Minincleri, Casazza, Pozzi. All.: Campagna

Ischia Calcio: Vivace, Florio (76’ Damiano), Ballirano, Maiorano (65’ Trofa), Chiariello, Pastore, Giacomarro, Di Meglio (65’ Arcamone), Patalano, Baldassi (60’ Mattera), Talamo (76’ Quirino). A disp.: Sarracino, Montuori, Bisogno, Buono. All.: Buonocore

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme. Assistenti: Guiducci di Empoli e Cannoni di Città di Castello

Marcatore: 69’ Mencagli (O)

Ammoniti: Maiorano (I), Mencagli (O), Florio (I), Tomas (O), De Crescenzo (O)

Espulsi: al 97’ l’allenatore dell’Ostiamare Campagna e Mennella dell’Ischia

Angoli 6-4

Durata: pt 47’, st 55’

Gara disputata a porte chiuse