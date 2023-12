Serie D. Ostiamare-Ischia 1-0. Le pagelle: Il migliore è Vivace, la difesa va in affanno e l’attacco non punge (ancora)

Francesco Fiorillo | L’anno solare dell’Ischia fuori casa si è chiuso con una sconfitta sul terreno di gioco dell’Ostiamare. Uno stop di misura e un’uscita a vuoto che può starci, ma la brigata di Enrico Buonocore è chiamata subito alla reazione in vista dell’ultima gara di dicembre e del 2023: al Mazzella, nell’infrasettimanale, arriva la Nocerina.

Vivace 6.5 – È il migliore in campo per la squadra gialloblù. Fa un prodigio sulla conclusione di Icardi da distanza ravvicinata al 61’, tiene aperta la gara nel finale con un doppio intervento su Lazzeri e Simonelli. Soltanto il rigore di Mencagli gli toglie la gioia del clean-sheet.

Florio 6 – Gli avversari spingono tanto sulle corsie, il laterale isolano tiene botta e cerca di contenere le avanzate dei padroni di casa. Meglio in avvio per quanto riguarda il supporto alla fase offensiva, dalla sua corsia nasce però l’azione che porta la rigore (76’ Damiano 5.5 – Circa venti minuti a disposizione, ma il momento è delicato e non trova guizzi).

Chiariello 5.5 – Legge con un po’ di ritardo la manovra dei biancoviola al 68’, l’uscita non è impeccabile e Simonelli approfitta dello spazio lasciato libero per involarsi. Non una giornata semplice in marcatura su Mencagli, autore del gol partita. Un piccolo passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.



Pastore 5.5 – Come il collega di reparto, allo stadio Anco Marzio la partita è di quelle toste e di carattere. Nel primo tempo è provvidenziale con qualche deviazione, il voto in pagella è condizionato dall’intervento su Simonelli che porta al penalty e, di conseguenza, alla sconfitta in trasferta.

Ballirano 6 – Torna in campo dal primo minuto e regge il confronto con gli esterni di casa, dalle sue parti sono davvero pochissime le giocate dell’Ostiamare. Nella transizione offensiva fa meglio nel primo tempo, complici le azioni non concrete della truppa di Buonocore.

Maiorano 5.5 – Oltre un’ora di gioco per il centrocampista, al rientro dopo uno stop fisico e non al top della condizione. Prova a resistere all’urto dei laziali in mediana, tuttavia gli interni di Campagna si rendono pericolosi più volte con gli inserimenti senza palla (65’ Trofa 5.5 – Cerca di dare il suo contributo, il ritmo della manovra ischitana però non cambia).



Giacomarro 6 – Sufficienza striminzita, ma raggiunta dal metronomo gialloblù, protagonista dell’unica azione degna di nota della ripresa. Una conclusione dalla distanza che si spegne di poco sul fondo è il solo sussulto degli isolani dopo il gol subito. Non una delle migliori performance.

Di Meglio 5.5 – Il mister gli concede l’opportunità da titolare e, nella prima parte di gara, ripaga la fiducia con duelli e sportellate. Si vedono personalità e voglia, ma con il passare dei minuti finisce ingabbiato dall’esperienza e dalla duttilità dei biancoviola (65’ Arcamone 5.5 – Come il capitano, entra e tenta di cambiare l’intensità, la giornata però è di quelle storte).

Patalano 5.5 – Fa da collante tra la mediana e l’attacco, nella posizione inusuale e più esterna. Buon inizio di partita con un paio di sussulti sull’out mancino, poi cala con il tempo e non riesce ad incidere con gamba e invenzioni.



Baldassi 6 – Migliore per i gialloblù nella frazione iniziale, le sue conclusioni spaventano il reparto arretrato romano. Un tiro-cross al 16’ finisce poco distante dalla porta di Morlupo, un minuto più tardi manda fuori di un soffio con un bolide di prima intenzione. Da valutare in vista della Nocerina, lascia il campo in anticipo (60’ Mattera 5.5 – Corsa e dinamicità dalla trequarti a salire, ma le sue accelerazioni vengono lette dalla formazione di casa).

Talamo 5.5 – Ritorna in campo dopo la squalifica scontata e c’è grande voglia di ritrovare il gol. Cerca di sbloccarsi con un calcio piazzato, ma la traiettoria è imprecisa. È contrastato dai difensori locali che non gli lasciano lo spazio per poter colpire (76’ Quirino 5.5 – Come per Damiano, subentra in un periodo del match non semplice e non influisce sulla manovra).

Buonocore 6 – La sua Ischia approccia bene e regge alle offensive dell’Ostiamare, non mancano gli spunti in zona avanzata dei gialloblù in un sabato pomeriggio non dei migliori. La prestazione però, in termini di continuità e qualità, non è brillante come quelle precedenti. Prova a rivoluzionare l’undici di partenza con le sostituzioni, il risultato non cambia e la squadra torna sull’isola con una sconfitta.

www.ildispari.it