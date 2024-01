Serie D. Maiorano: “Ad Ischia sto benissimo. Torniamo subito a far punti per raggiungere l’obiettivo salvezza”

Francesco Fiorillo | Pilastro del centrocampo, profilo imprescindibile nell’identità gialloblù. Diciotto presenze in campionato, diciannove stagionali e tre gol messi a segno. Giuseppe Maiorano, centrocampista dell’Ischia Calcio, è una delle pedine inamovibili nello scacchiere di Enrico Buonocore. Il classe ’96, con esperienza, sta guidando il reparto centrale assieme al compagno Giacomarro, indirizzando gli under sulla strada giusta per un processo di crescita rapido.

Qualità e quantità nel motore del ventisettenne che si è soffermato sulla sconfitta dello scorso turno in casa della Flaminia Civita Castellana: “Quel gol a freddo si poteva evitare. La rabbia più grande di domenica scorsa infatti è quella di aver subito due gol su situazioni studiate e preparate in settimana. Restano rabbia e rammarico perché fondamentalmente è stata una partita giocata bene, sapendo che questa squadra può fare di più. Però un po’ la sfortuna e un po’ la nostra prestazione, perché ripeto possiamo fare qualcosa in più, ci hanno penalizzato. Il risultato si poteva portare a casa”.

Maiorano parla della leadership dei calciatori più esperti nei confronti dei giovanissimi in una società che è tornata a disputare il campionato di Serie D: “La responsabilità si sente, sicuramente. Quando il direttore e il mister ci hanno chiamato, ci hanno assegnato questa responsabilità e la portiamo avanti con grande fierezza, è un onore aver questo compito in una piazza importante come Ischia. Per noi non deve essere un peso perché è il nostro lavoro e la nostra passione, dobbiamo dare sempre il massimo e arrivare all’obiettivo”.

La formazione gialloblù è stata la sorpresa del girone d’andata, la squadra sta dimostrando di poter lottare per le zone alte della classifica. Nello spogliatoio però c’è una sola meta da raggiungere, come dichiarato più volte anche dal club: la permanenza in quarta serie.

Maiorano in merito dice: “L’Ischia può dire la sua, però non dobbiamo mai perdere di vista l’obiettivo. Sono una persona molto realista, penso ad un passo alla volta. Il primo obiettivo è raggiungere la salvezza. Arrivati alla soglia dei 42 o 43 punti, vediamo quante partite mancano e poi faremo uno sforzo. Se non arriviamo prima a quel traguardo, è inutile fare programmi. Ogni partita lo dimostra, c’è bisogno di giocare fino alla fine. Si va in campo sempre con l’atteggiamento giusto perché, al netto della posizione dell’avversario, che sia primo o ultimo in classifica, è sempre una battaglia, si può vincere o perdere. Quindi arriviamo all’obiettivo e poi penseremo ad altri programmi”.

Maiorano parla brevemente anche della sua esperienza sull’isola, del rapporto con i compagni e con la piazza: “Io e i miei compagni che arriviamo dalla terraferma ci stiamo trovando benissimo. Spesso scherziamo e parliamo del senso d’appartenenza, sappiamo tanti cori a memoria e li cantiamo. Ci stiamo trovando bene, speriamo di concludere l’annata nel miglior modo possibile così ci porteremo sicuramente un bel ricordo”.

Domenica, in un orario un po’ inusuale perché si giocherà di mattina, alle ore 11.00, l’Ischia ritroverà lo stadio Mazzella e sfiderà la seconda forza del campionato. Sull’isola sbarcherà la Costa Orientale Sarda, prima inseguitrice della Cavese e con un solo punto di vantaggio sulla Romana. La partita dell’andata terminò con il risultato di 2-2, con i gialloblù bravi a rimontare con i gol di Talamo e Giacomarro. Maiorano non ha dubbi sulle difficoltà del match e analizza così i prossimi avversari in campionato: “La classifica parla chiaro, affrontiamo la seconda in classifica. È una compagine forte, di qualità. Stiamo studiando con il mister e con lo staff questa partita. Ci aspetta una gara molto molto difficile, giocheremo a viso aperto come sempre e con grande personalità, cercando di dominare la partita in lungo e in largo. Poi vedremo come si metterà l’incontro e ci regoleremo di conseguenza. Dobbiamo fare punti assolutamente”.