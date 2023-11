Serie D. Luca Quirino: “L’emozione del gol è indescrivibile, è stata una sensazione bellissima”

Dalla Promozione alla Serie D, in un percorso verso il calcio dei grandi. È la storia di Luca Quirino, uomo copertina dell’ultima partita dei gialloblù. Scelto da Enrico Buonocore per la seconda parte dell’incontro, l’ex Procida è stato determinante per la squadra. Intuizione dello staff tecnico, fiducia ripagata con un colpo di testa utile per riacciuffare la Romana nel punteggio.

La sua rete, la prima stagionale dopo l’incredibile score con la casacca biancorossa, è risultata preziosa e ha permesso all’Ischia di continuare la sua marcia: “Sono ancora in fase d’ambientamento in questa nuova realtà e in una categoria totalmente diversa dalla Promozione. Sono in un campionato due volte superiore a quello precedente, mi sto ambientando e sto cercando di dare il massimo quando il mister mi manda in campo a gara in corso.

L’emozione del gol è indescrivibile, è stata una sensazione bellissima. Mi dà sicuramente fiducia per il prosieguo del campionato e per le prossime partite. Il direttore sportivo Lubrano è stato fondamentale per il mio arrivo ad Ischia, ha visionato alcune partite che ho disputato l’anno scorso e ha visto quanto di buono abbiamo fatto con il Procida. La chiamata mi ha reso davvero orgoglioso perché conosco l’importanza dell’Ischia Calcio e della storia che c’è dietro. Mi fa molto piacere essere qui. Mister Simone Lubrano mi ha aiutato tantissimo a crescere l’anno scorso, soprattutto nella seconda fase del campionato quando mi ha spostato come mezzala, favorendo la mia crescita nel gioco e all’interno della partita stessa.

Buonocore è un grande allenatore, ha vissuto il calcio in prima persona e a livelli molto alti. Mi sta dando e mi darà una mano nel mio processo di crescita perché ha molta esperienza in questo. Gadaleta? Ci sentiamo, soprattutto quando entrambi torniamo a Procida nel fine settimana. Sono molto felice. Contro il Gladiator ha fatto un grande gol, gli ho mandato un messaggio. Siamo molto amici e mi fa piacere che sia preso molto in considerazione dalla Nocerina”.