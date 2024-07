Serie D. L’Ischia 3.0 prende forma, rinnovano i big e Ignazio Battista è il primo colpo

L’Ischia Calcio è in modalità costruzione: dopo settimane di incontri e di accordi verbali, la macchina organizzativa si è accesa e il club è al lavoro in vista del prossimo campionato di Serie D. Completata e depositata tutta la documentazione necessaria per prendere parte alla stagione sportiva 2024/25, con la domanda d’iscrizione allegata, i gialloblù attendono di conoscere la composizione dei gironi. Dal gruppo laziale-sardo a quello pugliese, passando per il calabro-siciliano: uno di questi tre accoglierà la squadra di Enrico Buonocore. Gli isolani, così come le altre società aventi diritto, aspettano l’ok da parte della Co.Vi.So.D. che comunicherà, entro oggi, martedì 16 luglio, l’esito dell’istruttoria dopo la valutazione. Per gli eventuali ricorsi il termine è fissato al 22 luglio (ore 14.00, ndr).

Entro il 25 luglio la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. La decisione finale sull’ammissione al campionato verrà assunta dal Consiglio Direttivo della LND. Dunque ci sarà bisogno di qualche altro giorno prima di sapere in quale girone l’Ischia sarà impegnata. Intanto la società ha dato il via alle conferme, partendo dal capitano Davide Trofa. Il centrocampista è stato il primo calciatore ufficializzato: “continuerà a scrivere pagine della nostra storia”, ha annunciato il team ischitano e la bandiera gialloblù potrà incrementare il suo numero di presenze con la stessa maglia. Ù

L’uomo con la fascia al braccio in mediana sarà affiancato dal Pendolino.

Filippo Florio sarà regolarmente in gruppo e vivrà la nona stagione con l’Ischia, la quarta consecutiva. “152 presenze con la sua seconda pelle, Pippo è pronto ad affrontare altre battaglie e a consumare le fasce dei campi che ci vedranno protagonisti con le sue proverbiali cavalcate”, è il messaggio lanciato dal club. Bomber riscoperto in Eccellenza, anche in Serie D Florio ha contribuito con prestazioni superiori agli standard della categoria. Soltanto l’infortunio, che l’ha costretto a saltare le ultime partite, ha macchiato una stagione a dir poco perfetta. Annata dai due volti invece per Giovanni Mattera: qualche problema fisico di troppo nel girone di andata, più impiegato nella seconda parte del campionato. Con la sua duttilità e l’esperienza, l’esterno di Casamicciola risponderà ancora alle indicazioni di Buonocore.

Anche Pasquale Chiariello sarà uno dei punti fermi del nuovo campionato: “Ischia fu la prima colonia greca ed è proprio con un paragone con lo stile architettonico greco che presentiamo il primo delle tre colonne difensive. Chiariello, la nostra colonna greca dorica, si appresta ad iniziare la sesta stagione consecutiva (l’ottava totale) ed è a caccia della duecentesima presenza con la maglia gialloblù per entrare nell’Olimpo dei fedelissimi”. Tornato sull’isola a gennaio dopo la parentesi con il Matera, Riccardo Montanino troverà un posto nello scacchiere della prossima stagione. Intanto il direttore sportivo Mario Lubrano fa registrare altresì un colpo in entrata per quanto riguarda il calciomercato estivo. Si tratta di Ignazio Battista, ala classe 1997, con abilità nel muoversi in più ruoli del reparto avanzato. Il ventisettenne è reduce tre stagioni consecutive tra le fila del Fasano Calcio con cui ha collezionato complessivamente 102 presenze con 22 gol siglati e 12 assist effettuati.

Dunque una nuova freccia nell’arco del tecnico e del suo staff. Battista è cresciuto nel settore giovanile della Ternana ed è stato aggregato alla squadra dei “grandi” prima della chiamata della Viterbese. Poi le esperienze a Matera e Gubbio, le parentesi con Vibonese, Audace Cerignola e Torres. Dal 2021/22 ha fatto parte stabilmente del gruppo biancazzurro. È un profilo che può giocare in più posizioni, un elemento che va ad impreziosire il roster. Nasce come esterno alto di destra, zona del campo che il team gialloblù ha cercato di rinforzare. In quel ruolo ha disputato gran parte della sua carriera, ma ha caratteristiche utili pure da seconda punta e da ala mancina. Può giocare infine sulla linea dei centrocampisti, da laterale in un 4-4-2 (modulo qualche volta utilizzato da Buonocore, ndr).