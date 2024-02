Serie D. Le pagelle di Cavese-Ischia. Arcamone prima gioia, Talamo tra i migliori e Pastore è una garanzia

Francesco Fiorillo | Una prestazione di carattere e di personalità, l’Ischia Calcio frena la corsa della Cavese e si assicura un punto prestigioso in trasferta. La squadra risponde bene ancora una volta, dimostrando qualità e spirito di sacrificio contro una corazzata del girone.

Vivace 6 – Il ritorno da ex, la respinta corta sulla punizione di Urso in occasione del gol di Foggia e una partita difficile soltanto sulla carta per il portierino gialloblù. Tra i pali è un gatto, con riflessi pronti che danno sicurezza all’intero reparto arretrato, e in uscita è sempre puntuale. Nel finale mette ancora i guantoni sulla palla inattiva del centrocampista biancoblù.

Florio 6.5 – Deve contenere le sfuriate di Faella e lo fa bene, da capitano. Tiene botta sull’avversario, non gli concede mai una giocata pulita e partecipa alla manovra che porta al pareggio con un passaggio da metà campo. Dopo il gol alla Costa Orientale Sarda, mette lo zampino anche in trasferta nella tana della capolista.

Montuori 6.5 – La condizione migliora di partita in partita, il periodo dell’infortunio è ormai alle spalle. Il match del Lamberti lo chiama a neutralizzare la minaccia Foggia, ci riesce per gran parte della sfida ma non riesce ad anticiparlo in occasione del tap-in. Nel complesso buona prestazione per il centrale gialloblù.

Pastore 7 – È uno dei migliori in campo. Sovrasta Di Piazza, neutralizza Foggia e limita Gueye. Fa tutto e bene, chiude con il tempo giusto e disinnesca le giocate che arrivano nella sua zona. Legge in anticipo le intenzioni degli avversari, fa a sportellate con gli attaccanti e lascia la sua firma sulla gara con una prova di grande solidità difensiva.

Ballirano 6.5 – Dalle sue parti si aggira prima Di Piazza, poi sono Addessi e Felleca a cercare il guizzo per passare sulla corsia sinistra. Con personalità, proprio come la sua squadra, regge al confronto con gli esperti calciatori metelliani e la sua performance va ancora oltre la sufficienza (81’ Bisogno s.v.).

Maiorano 6.5 – Torna al Lamberti da ex e in mezzo al campo fa sentire la sua voce. Non molla mai e nel duello con Konate dice la sua. In fase di interdizione e di recupero del pallone è un elemento imprescindibile per mister Buonocore. Altra prestazione generosa e di consistenza da parte del ventisettenne (70’

Trofa 6 – L’opportunità colossale nel finale e il diagonale salvato sulla linea da un difensore, il condottiero gialloblù va ad un passo dal colpaccio esterno).

Giacomarro 6.5 – Approccia benissimo al match con una prima conclusione che si perde alta sopra la traversa. Ci riprova poco dopo, ma la sua giocata è ancora imprecisa. In una gara che propone tanti duelli e contrasti, non si lascia intimorire e mette tutta la sua esperienza in campo. Tanta quantità e lampi di qualità del metronomo.

Di Meglio 6 – Un grande inserimento, il suggerimento del compagno e l’incredibile chance sprecata da ottima posizione. Non controlla bene e calcia anche peggio, sprecando una ghiotta opportunità per stappare il derby. Spende tante energie e viene sostituito dopo un’ora di gioco (69’ Quirino 6 – Entra in un momento di sostanziale equilibrio della partita, fa quello che gli chiede il mister).

Arcamone 7.5 – Ecco il lampo tanto atteso, il gol finalmente è arrivato. Freddo, glaciale, non lascia possibilità di replica a Boffelli, spedendo la sfera alle sue spalle. Poi la corsa sotto il settore ospite e l’esultanza. Si sblocca nella partita più affascinante del campionato, in uno stadio importante. E ora non fermarti, Matteo. Migliore in campo.

Baldassi 6 – Si accende ad intermittenza, la Cavese prepara bene la gara sul fantasista e lo isola spesso. Non riesce a strappare come accaduto nelle gare precedenti, trova pochi spazi per affondare il colpo. Eppure ci mette del suo, in qualche modo, nell’occasione del gol di Arcamone. Da registrare un tiro largo di poco nel primo tempo.

Talamo 6.5 – I biancoblù non possono contare sui centrali titolari, ma mettono Magri in marcatura sull’ex Nocerina. L’attaccante dell’Ischia viene incontro, si destreggia bene e dialoga con i compagni. Manda in porta Di Meglio, sfiora il pallone sul tap-in del compagno al 45’ e avrebbe meritato miglior fortuna sul destro a metà prima frazione (77’ Longo 6 – Il debutto stagionale in Serie D e il pallone servito a Trofa nel magistrale contropiede di fine match. Primi sussulti del Leone al ritorno in gialloblù).

Buonocore 6.5 – Altra super prestazione della sua squadra che gioca alla pari della capolista, in un ambiente caldo. Non una grande prova in termini di qualità del gruppo, ma l’organizzazione nella doppia fase è impeccabile. C’è felicità al triplice fischio ed è più che comprensibile, ora lo step di domenica prossima per avvicinarsi ulteriormente al primo obiettivo stagionale.

