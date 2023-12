Serie D. Ischia, via al progetto “giovani gialloblu”

L’Ischia Calcio e le Scuole Calcio Real Academy Ischia, Real Academy Casamicciola e Campagnano Calcio, al fine di migliorare e strutturare il settore giovanile, gli scambi tecnico-didattici e programmare sin da ora la Stagione Sportiva 2024 – 2029, con un piano di lavoro di addestramento e di formazione dei giovani, hanno definito un progetto di sviluppo comune denominato “GIOVANI GIALLOBLÙ”.

Con questo accordo, dalla durata di 5 anni e sottoscritto dal Presidente Pino Taglialatela, il Settore Giovanile dell’Ischia Calcio avrà una dirigenza ben definita, che si avvarrà della piena partecipazione di tutta la struttura dirigenziale, organizzativa e tecnica del Real Academy e del Campagnano Calcio.

Il Responsabile delle giovanili dell’Ischia Calcio, Carmine Di Meglio, insieme al Responsabile tecnico del Real Academy e del Campagnano, mister Enrico Turcheschi, si interfacceranno per pianificare ed organizzare i vari organici selezionati, che il prossimo anno prenderanno parte alle categorie Nazionali e Regionali, a partire dall’Under 19 fino all’Under 14 e saranno tutte schierate in campo dall’Ischia Calcio. Le altre categorie saranno curate dal Real Academy e dal Campagnano, così come le fasce d’età dell’Attività di Base.

Con il progetto “Giovani Gialloblu” l’Ischia Calcio si avvarrà da subito di tutto il lavoro che in questi anni il Real Academy ed il Campagnano hanno svolto e che mettono a disposizione della prima squadra dell’isola con l’obiettivo di far arrivare quanti più ischitani possibile in prima squadra già nei prossimi anni.