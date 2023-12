Serie D. Ischia-Trastevere 2-1. “TRE”mendamente Ischia, Baldassi e Giacomarro fanno sognare l’isola

Venticinque punti dopo quindici partite, una marcia incredibile e un nuovo segnale lanciato a tutto il campionato. Da neopromossa, l’Ischia Calcio è tra le migliori squadre del girone G, lotta con le corazzate ed, a due turni dalla fine del girone d’andata, è meritatamente al terzo posto in classifica. Anche contro il Trastevere, la squadra gialloblù è stata protagonista di una prestazione maiuscola. Nelle individualità e nel collettivo, sul piano fisico e su quello mentale. Malgrado qualche difficoltà numerica, considerate assenze importanti e pilastri non al top, il gruppo mette in mostra un’altra prova di notevole solidità. La condizione atletica è ottima, l’identità è sempre più definita e i concetti del mister sembrano ormai assorbiti da tutti, soprattuto dai nuovi. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida del Mazzella, Enrico Buonocore ha smorzato l’entusiasmo, spostando il pensiero sul presente e sull’obiettivo stagionale: la permanenza in quarta serie.

A pochi minuti dal termine della prima parte di stagione, una considerazione è d’obbligo: l’Ischia è tra le formazioni più continue della competizione e a questo spogliatoio, con qualche rinforzo dal mercato invernale, nulla sarà precluso. Passo dopo passo, partita dopo partita. Il club di Pino Taglialatela procede per step e si avvicina a grandi falcate verso il primo traguardo stagionale. Per buona pace di chi ha deciso di lasciare il progetto e l’isola in corso d’opera. Presunte proposte più vantaggiose o maggiore minutaggio potrebbero non rivelarsi le scelte più giuste perché il team di Buonocore macina gioco, punti e risultati. Quella gialloblù è una realtà felice e in crescita, c’è già chi guarda con occhi indiscreti e con grande interesse al clamoroso cammino dell’Ischia.

LA GARA

Terza vittoria consecutiva, sesta complessiva in campionato, ottavo risultato utile di fila e balzo sul gradino più basso del podio. Dopo Uri e Santa Maria Capua Vetere, l’Ischia Calcio lancia un altro segnale al campionato direttamente dall’isola. Di rientro al Mazzella, archiviate le due gare in trasferta, la squadra di Enrico Buonocore raccoglie altri tre punti: battuto il Trastevere nella sfida valida per la quindicesima giornata del campionato. Nonostante le assenze in attacco e una polemica di troppo, smorzata nelle ore precedenti al match, la formazione gialloblù tiene botta e con una prova di grande spessore, tecnico e mentale, si assicura il bottino pieno davanti al pubblico amico.

Il tecnico isolano ritrova Mattera dal primo minuto e sceglie Buono sull’out mancino, Chiariello va accanto a Pastore e Florio è confermato a destra. Maiorano, non al top dopo il derby con il Gladiator, resta a riposo: a centrocampo, oltre all’onnipresente Giacomarro, ci sono gli under Arcamone e Patalano. La manovra offensiva è affidata a Quirino e Baldassi. Pronti, via e subito una ghiotta opportunità per gli ospiti. Passano appena dodici secondi e Ricci spaventa i presenti con un diagonale impreciso. Lo squillo amaranto non fa tremare invece l’undici di casa che risponde immediatamente con Mattera, il suo tiro-cross trova i guantoni di Semprini che si rifugia in angolo. E proprio sugli sviluppi del corner, Ricci interviene in maniera scomposta in anticipo: tocco di braccio, il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto. Sul punto di battuta si presenta Baldassi che spiazza l’estremo difensore e fa esultare i tifosi. La reazione dei ragazzi di Venturi arriva al 6’ con un’incornata alta di Berardi.

L’azione riparte, Buono pennella verso il secondo palo e Mattera, al volo e in zampata, manda di un soffio alto sopra la traversa. Al 15’ altra manovra interessante costruita dall’Ischia con un tentativo di Quirino da zona defilata: il portiere si oppone e poi l’azione sfuma. Due giri di lancette dopo c’è da segnalare un destro debole e impreciso di Giacomarro dalla distanza, poi è l’autore del gol a ritagliarsi lo spazio per l’iniziativa personale. Al 28’ proteste del Trastevere per una rete annullata a Tortolano per presunta posizione irregolare. Alla mezz’ora Giacomarro inventa dalla corsia, l’ex Procida sale in cielo e impatta, la palla termina di poco sul fondo. Gli amaranto cercano di venire in avanti, la retroguardia di Buonocore è sempre attenta. Sul finire del primo tempo, Quirino raccoglie un cross basso di Mattera ma Giordani intercetta il tiro a botta sicura, evitando il raddoppio locale. In avvio di seconda frazione gli ospiti agganciano il momentaneo pareggio. Venturi si gioca la carta Baldari e, dopo appena due minuti, il neo entrato si fa trovare pronto su una rimessa lunga di Ferramisco dalla destra: Pastore e compagni lasciano rimbalzare il pallone, il numero 19 ringrazia e infila alle spalle di Vivace con una mezza girata da distanza ravvicinata. Al 59’ Baldassi tenta la battuta al volo su suggerimento di Patalano dalla destra, la conclusione è strozzata e Semprini para.

Al 67’ l’episodio decisivo: Baldassi sguscia via sulla trequarti sinistra e viene messo giù da Baldari. Giacomarro, nel tentativo di scodellare in area, fa partire un velenoso calcio piazzato: la traiettoria inganna l’estremo difensore, finisce nel sacco e l’Ischia ripassa in vantaggio. I gialloblù non si difendono e cercano di chiudere il match, il Trastevere prova a reagire con Tortolano all’83’ e con Cesari all’87’. Pochi gli spunti per gli avversari e, quindi, Baldassi cerca di mettersi ancora in evidenza: al 90’ il dieci si libera di Rosati all’altezza del vertice destro dell’area e calcia alto dal limite. È l’ultima emozione della partita, al triplice fischio il Mazzella e si gode una domenica da altri tre punti. Nuovo balzo significativo in classifica per la truppa di Buonocore che si conferma tra le big del girone G. Il pensiero della squadra è rivolto già al prossimo impegno di campionato, tra una settimana l’Ischia sarà attesa dalla complicata trasferta sul campo dell’Ostiamare, reduce dalla sconfitta contro la Romana.



il tabellino

Ischia Calcio: Vivace, Florio, Buono, Mattera (58’ Trrofa), Chiariello, Pastore, Quirino (68’ Damiano), Arcamone (89’ Di Meglio), Giacomarro, Baldassi, Patalano. A disp.: Musella, Ballirano, Maiorano, Bisogno, Scorza, Montuori. All.: Buonocore

Trastevere: Semprini, Rosati, Fragnelli (71’ Crovello), Calderoni (35’ Ferramisco) Giordani, Berardi (82’ Cesari), Traditi (46’ Baldari), Crescenzo, Mastropietro, Tortolano, Ricci (70’ Alonzi). A disp.: Foschini, Santovito, Tolomeo, Galofaro. All.: Venturi

Arbitro: Leorsini (Terni)

Assistenti: Manni (Savona) e Vagnetti (Perugia)

Marcatori: 3’ rig. Baldassi (I), 47’ Baldari (T), 67′ Giacomarro (I).

Ammoniti: Traditi (T), Fragnelli (T), Tortolano (T), Calderoni (T), Pastore (I), Mastropietro (T), Berardi (T), Baldari (T), Trofa (I), Giordani (T)

Angoli 4-2

Durata: pt 47′, st 50’

Spettatori 2000 circa