Serie D. Ischia-Sassari, le pagelle. Pastore e Florio top. per Baldassi e Maiorano, due perle da tre punti…

Francesco Fiorillo | Terza vittoria in campionato, seconda consecutiva in casa. L’Ischia Calcio festeggia con una grande prova contro il Sassari Latte Dolce, confermando il buon momento vissuto in settimana dalla squadra. Dal successo con il Cassino ai tre punti con i sardi, passando per il pareggio in pieno recupero in trasferta sul campo dell’Anzio. Tra trame avvolgenti e identità definita, i gialloblù si assicurano la posta in palio al Mazzella con i calci piazzati.

Gemito 6 – Reattivo tra i pali, puntuale e preciso nelle uscite. Viene battuto da una conclusione chirurgica di Nurra, nulla può sulla giocata vincente dell’avversario. Rischia sui tiri di Muscas e Cabeccia, ma i legni del Mazzella sono amici fidati.

Florio 6.5 – Non c’è la firma nel tabellino, ma è ancora un uomo copertina. Dopo il rigore conquistato ad Anzio al fotofinish, strappa un altro penalty con una clamorosa accelerazione all’84’. È un fattore costante sulla destra, valida soluzione in fase avanzata e perno in chiave difensiva.

Montuori 6 – Seconda titolarità in pochi giorni, guida il reparto arretrato e tiene ben compatta la linea. Davanti ci sono clienti scomodi e con qualità che possono mettere in difficoltà chiunque, regge all’urto assieme ai compagni ed è protagonista nella terza vittoria stagionale degli isolani.

Pastore 6.5 – Gigante tra senso di posizionamento e appartenenza alla maglia. Inequivocabile il suo disappunto dopo la rete subita. Poi dai suoi piedi nasce l’azione che porta al rigore, un capovolgimento di manovra da contropiedista vero e proprio. Spacca in due il Sassari Latte Dolce e detta il passaggio a Baldassi. Enorme.

Ballirano 6 – Ritrova il posto sulla fascia sinistra, a completare il quartetto di under scelti dal mister. Prestazione solida contro un velocista come Ablaye, il classe 2005 tiene botta e ottiene un buon voto in pagella.

Giacomarro 6.5 – Solita prova personale, fatta di grande tecnica e di generosità. Abbina qualità e quantità con grande continuità, gli avversari riescono a fermarlo soltanto con irregolarità. Subisce qualche colpo, stringe i denti e resta in campo per tutta la gara.

Maiorano 7 – Una perla. Quella disegnata dal centrocampista al 17’. L’arcobaleno da calcio piazzato vale il primo vantaggio isolano. Non si accontenta e ci riprova anche nel finale di primo tempo: la sfera finisce sull’esterno della rete. Va a caccia della doppietta pure nella ripresa, la palla termina di poco sul fondo.

Arcamone 6 – La condizione fisica non è ottimale dopo settimane non semplici, Buonocore gli concede continuità e il numero 6 risponde con una buona prestazione. È costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco in avvio di secondo tempo e ora si attende di conoscere il suo stato di forma (57’ Damiano 6 – La sua energia permette all’Ischia di restare in avanti con maggiore incisività, obbligando gli ospiti ad abbassarsi ancora).

Patalano 6.5 – Il processo di crescita va avanti, nella direzione giusta. Anche contro il Sassari Latte Dolce mette in mostra tecnica e abilità, a dimostrarlo l’iniziativa geniale al 61’ con un dribbling che manda in tilt gli avversari e con una conclusione che non ha fortuna. Parte in zona defilata in fase offensiva, si accentra per dare una mano in interdizione (82’ Di Meglio s.v.).

Baldassi 7.5 – Ritrova il campo dopo il forfait di Anzio. Mette in difficoltà la difesa sarda con una serie di iniziative, la prima occasione del match è sua con un destro di poco largo. Chiama più volte in causa il portiere, si guadagna la punizione da cui nasce il gioco di prestigio di Maiorano e partecipa all’azione che porta alla massima punizione. Si incarica della battuta, indovina l’angolo e, come contro il Cassino, fa gioire il Mazzella. Dieci totale (87’ Chiariello s.v.).

Talamo 5.5 – Il momento, dal punto di vista personale, non è dei migliori. Gli manca il gol e si vede, le occasioni però ci sono ma non vengono sfruttate. Spreca una buona chance a fine primo tempo, mandando sul fondo con il destro da ottima posizione. Nella ripresa costringe Congiunti alla parata con un tiro ad incrociare. La rete arriverà, ha bisogno di tranquillità (63’ Pinto 5.5 – Buon ingresso, ma nel finale si divora il potenziale 3-1 con una conclusione alta da buona mattonella e tiene in bilico il match).

Buonocore 6.5 – Stupisce con la sua interpretazione tattica, schierando Baldassi da falso nueve con la coppia Patalano-Talamo più defilati. La sua squadra risponde con una prestazione importante, anche a livello di gioco l’Ischia si conferma tra le migliori del girone. Il mister indovina cambi e letture a gara in corso, da rivedere invece la concretezza in virtù delle numerose opportunità create.