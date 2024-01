Serie D. Ischia-Nuova Florida 0-0. Scorsini: “Ad Ischia si respira aria di calcio importante. Soddisfatto dei miei”

Mister, una partita che è iniziata già semplicemente entrando in campo guardando il terreno di gioco e si sapeva che sarebbe stata una battaglia.

“Sono veramente felice di essere tornato dopo tantissimi anni a Ischia. Prima ero venuto a Ischia da calciatore con la Cavese, ora vengo con la Nuova Florida da allenatore e per me è motivo di vanto e di orgoglio. È sempre bello tornare qui perché si respira aria di calcio importante e mi fa piacere trovare tanti amici come il mister Buonocore. Sì, il campo non ha aiutato, soprattutto l’Ischia, che è una squadra molto tecnica, che ha una squadra che sa palleggiare molto bene. Il campo, le intemperie, il vento, l’acqua è stata una battaglia, sono d’accordo. Faccio i complimenti all’Ischia perché in alcune circostanze è stata sfortunata. Alla mia squadra posso solo fare un grande applauso perché ha dato tutto. Sono arrivato da pochi giorni e ho trovato un gruppo di ragazzi molto giovani e volenterosi. Abbiamo perso nel mercato il pezzo top davanti, Vianni, a cui faccio i migliori auguri, perché è andato a giocare nei professionisti. È chiaro che noi lì davanti adesso abbiamo qualche piccolo problema di caratteristica, non chi ha giocato, perché chi ha giocato ha dato tutto e ha fatto veramente bene.

Le possibilità, da questo punto di vista, di rimpiazzare un giocatore come lui è facile

Un calciatore come Vianni non si rimpiazza facilmente, soprattutto adesso, a mercato chiuso. È chiaro che con la società stiamo lavorando per mettere dentro quella caratteristica che ci possa dare quella forza più in area di rigore. La squadra ha fatto lavoro tattico eccezionale perché se non lavori bene con l’Ischia, prendi gol in alcune circostanze in mischia. Ripeto, il mio portiere e un po’ di fortuna non guasta mai. Qui a Ischia, nel girone di ritorno, pochi porteranno via punti

Cosa si aspetta da questo suo girone di ritorno

“Noi dobbiamo assolutamente salvarci. Sarebbe bellissimo farlo senza le forche caudine dei playout e soprattutto dobbiamo cercare di dare ancora più soddisfazioni alla nostra società che non ci fa mai mancare niente e ai nostri tifosi. Guardate quanti under avevo indistinta, nei venti penso dodici o tredici, spero che riusciamo a vendere qualcuno.

Ci è sembrato di vedere che si cercava lo 0 a 0 in qualche modo, anche perché è arrivato da poco.

Guardi, è chiaro che, se vieni a Ischia e ti difendi solo, perdi. È chiaro che noi ci siamo difesi nel momento in cui l’Ischia ha iniziato a spingere sull’acceleratore e il sistema di gioco che ho adottato non era un sistema di gioco abbastanza difensivo, perché nella nostra fase di propulsione era un 4-2-4 con esterni alti e con due attaccanti centrali. Però, poi, per fare gol c’è sempre un avversario. L’Ischia si è difesa con ordine, anche noi abbiamo avuto un paio di occasioni importanti dove sono stati bravi i difensori e il portiere dell’Ischia. Però devo dire che, se prima della gara mi dicevate tutti, con una trasferta faticosa, di venire a Ischia la prima giornata del girone di ritorno, con un gruppo con cui ho fatto siano tre quattro allenamenti e portare via un risultato positivo, avrei firmato mille volte!

Le volevo chiedere, ovviamente lei paga un po’ anche il peso di alcune scelte, diciamo della magistratura sportiva. E’ un limite, un peso o una motivazione in più?

Penso che questo sia un grande merito di questo gruppo di calciatori, perché avere il fardello dei -5 e non stazionare in zona playout significa aver fatto fino adesso un bel percorso. Sappiamo benissimo che i gironi di ritorno sono durissimi. Io lo so benissimo, conosco bene questa categoria e so che ci sarà da pedalare, ci sarà da sudare e ci sarà da battagliare ogni domenica perché questo è un girone equilibratissimo dove nessuno ti regala nulla”