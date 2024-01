Serie D. Ischia-Nuova Florida 0-0. Le pagelle. Buono impeccabile, Giacomarro e Maiorano comandano. Manca il guizzo-vittoria

Francesco Fiorillo | Una prestazione enorme, numerose occasioni create e la porta degli avversari che appare stregata. L’Ischia Calcio non va oltre lo 0-0 con la Nuova Florida al Mazzella, ma la prova del gruppo è notevole e i voti in pagella lo dimostrano.

Vivace 6 – “Blinda la porta, Ciro”. Dopo aver raccolto l’eredità di Gemito, il ventunenne torna al clean sheet. Poco stimolato dagli attaccanti, si fa trovare pronto sulle rare iniziative dei biancorossi. Piccolo brivido sul palo esterno colpito da Moreso, si becca freddo e pioggia in una giornata tranquilla nel complesso.

Florio 6.5 – Con il capitano in panchina e il vice infortunio, mette la fascia al braccio e si conferma un altro leader dello scacchiere. Su quella corsia è imprendibile, confeziona anche un assist splendido che Arcamone non finalizza e solo il palo gli respinge l’esultanza. Alza la voce nel momento più teso della partita e porta serenità tra gli animi agitati dei suoi compagni.

Pastore 6.5 – Giganteggia in difesa, ancora una volta. Nonostante l’emergenza gialloblù, il centrale risponde per l’ennesima volta presente ed è autore di una prova personale di spessore. Lascia davvero poco all’ex Forio Jelicanin, anticipando e contrastando gli attaccanti romani con letture e puntualità. Cambia l’interprete accanto, ma la sua prestazione è top.



Buono 7 – L’Ischia rischia pochissimo, è vero. Il duttile difensore merita però un voto alto. Non è semplice trovare spazio ad intermittenza, bravo anche il mister a tenere tutti sulla corda e a concedergli l’opportunità nel momento giusto. Il classe 2001 è tra i migliori sul terreno di gioco, il suo intervento ad inizio ripresa su Jelicanin vale un gol.

Ballirano 6.5 – Più volte elogiato pubblicamente dal suo allenatore, il giovanissimo terzino è tra le note più liete di questa stagione degli isolani. Grande applicazione e una crescita che procede nella direzione ideale, avrebbe meritato la soddisfazione personale: soltanto la traversa gli nega la gioia sulla pregevole conclusione dalla distanza al 57’.

Maiorano 6.5 – “È un giocatore importante, il suo rendimento non è una novità”, dice il tecnico al triplice fischio. E il mediano gialloblù è protagonista di un’altra prestazione di spessore. Duella in mezzo al campo e spezza continuamente la manovra avversaria, si vede anche in area di rigore ma è impreciso o sfortunato, come nel finale di match con due potenziali occasioni disinnescate da uno strepitoso Giordani.

Giacomarro 6.5 – Strappa palla al piede, inventa da calcio piazzato ed è sempre nel vivo dell’azione. Dal suo destro nasce l’occasione più ghiotta del primo tempo, con il palo colpito da Florio. Disegna una nuova giocata super per Talamo poco prima dell’intervallo e nella ripresa sporca i guantoni dell’estremo difensore con un missile da lontano. Elemento imprescindibile.

Arcamone 6 – Bene in fase di rifinitura, meno invece nel momento decisivo della battuta a rete. Confeziona un passaggio chiave a Baldassi al 38’, spreca poi clamorosamente un minuto dopo sul suggerimento dalla corsia: il suo destro a botta sicura trova le mani del portiere. Cala con il passare dei minuti e lascia il campo in avvio di secondo tempo (53’ Patalano 6 – Entra e cerca di determinare, il suo ingresso restituisce energie nuove alla squadra)

Di Meglio 6 – “È un ragazzo di qualità, ha fatto molto bene”, commenta Buonocore al termine della gara. È una delle novità proposte dallo staff per la prima del 2024, il centrocampista ripaga la fiducia con tante generosità e dedizione. Peccato per le due opportunità nella ripresa, tra errore in fase di esecuzione e bravura di Giordani (77’ Quirino 6.5 – L’Ischia vanta soluzioni e alternative importanti, l’ex Procida ne è la dimostrazione. Acrobazia all’83’ spettacolare, il palo gli dice di no).

Baldassi 6 – Le condizioni del manto non gli consentono spesso giocate pulite. Il pallone rimbalza male, qualche zolla gli rovina l’idea. Tuttavia è sempre una garanzia quando ha la sfera tra i piedi. La sua presenza negli ultimi metri si registra soltanto nelle fasi conclusive delle due frazioni, manca il guizzo giusto per superare il bunker biancorosso.

Talamo 6 – Strappa la sufficienza per l’abnegazione e l’altruismo, deve però rimandare l’appuntamento con la rete. Ci prova di testa da calcio d’angolo, ma non indirizza. Più invitante la chance sull’assist di Giacomarro, l’incornata è debole e facile preda del portiere (77’ Trofa 6 – Pochi minuti nel finale per il capitano, occasione all’83’ ma il pallone gli resta sotto e impiega troppo nel tiro da distanza ravvicinata).

Buonocore 6.5 – La sua squadra ha un’identità chiara, è propositiva anche quando il campo è in uno stato pessimo. Il gruppo crea, sviluppa e arriva fino all’area piccola, ma non capitalizza la mole di gioco. Manca lo spunto giusto per sbloccare la contesa, poi tanto nervosismo a bordocampo. L’Ischia apre il suo anno con un pareggio, l’obiettivo è continuare su questa strada.