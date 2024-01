Serie D. Ischia-Nuova Florida 0-0. L’assedio dell’Ischia non si concretizza, il bunker della Nuova Florida regge

Francesco Fiorillo – Foto Francesco Di Noto Morgera – Un nuovo anno, ma vecchie abitudini per concetti ormai consolidati. Due settimane di pausa rivitalizzano l’ambiente che, con un paio di novità importanti, si presenta alla prima del 2024 con una squadra tirata a lucido e con motivazioni alle stelle. Il gruppo gialloblù non risente del richiamo della preparazione e nella gara inaugurale di gennaio mette in mostra una forma importante.

Su un campo in condizioni tutt’altro che impeccabili e sotto la pioggia battente di una domenica invernale, l’Ischia Calcio è protagonista di una prestazione di spessore contro un avversario, la Nuova Florida, giovane e di gamba. Nonostante le defezioni e l’emergenza difensiva, la brigata di Enrico Buonocore rischia davvero poco sulle iniziative dei biancorossi e costruisce una valanga di opportunità per poter sbloccare la partita. Baldassi, Arcamone, Giacomarro e gli altri ci provano con continuità, ma la porta difesa da Giordani sembra stregata e anche la fortuna non aiuta. Qualche imprecisione di troppo nell’ultima giocata o nella conclusione, la sfera che non varca mai la linea di porta e i tre legni colpiti nel corso dei novanta minuti.

L’Ischia avrebbe meritato il bottino pieno, ma davanti al pubblico amico arriva soltanto un pareggio. Uno 0-0 ingiusto per ciò che si è visto in campo, con l’assedio dei gialloblù alla porta avversaria e le numerose occasioni non capitalizzate davanti a Giordani. Secondo pari consecutivo al Mazzella per gli uomini di Buonocore che restano in zona alta, a meno uno dalla griglia playoff. La prossima gara vedrà gli isolani impegnati in trasferta sul rettangolo verde della Flaminia Civita Castellana: si andrà a caccia della vittoria che manca dallo scorso 10 dicembre per accogliere nel migliore dei modi il nuovo presidente.

LA GARA

Un assedio alla porta degli ospiti, numerose manovre sviluppate e occasioni nitide però non sfruttate. L’Ischia Calcio sbatte sulla porta stregata della Nuova Florida e, anche con un po’ di sfortuna e imprecisione, non riesce a strappare i tre punti agli avversari. Il nuovo anno dei gialloblù, con qualche novità registrata durante la sosta natalizia, si apre con un pareggio allo stadio Mazzella contro la compagine romana. Gli uomini di Enrico Buonocore provano a vincere la gara mettendo alle corde la truppa di Marco Scorsini, ma il successo è negato dalle parate decisive di Giordani e dai legni colpiti (tre, ndr) nel corso dei novanta minuti. La squadra del neo presidente Alessandro Bigi si presenta al match con defezioni importanti in difesa: oltre all’infortunato Chiariello, gli isolani devono fare a meno di Montuori.

Accanto a Pastore c’è Buono, con Florio e Ballirano a completare il reparto davanti a Vivace. Maiorano e Giacomarro inamovibili in mezzo al campo, gli under scelti invece sono Arcamone e Di Meglio. Baldassi sostiene Talamo nell’azione offensiva. Pronti, via e la prima occasione dell’incontro viene costruita dai biancorossi con una conclusione di Costa dal limite, la retroguardia locale si fa trovare pronta e respinge la minaccia. Si va avanti di tattica e di fiammate, con continui capovolgimenti di fronte e con le due formazioni che si studiano in attesa di colpire. Dopo una fase di sostanziale equilibrio è l’Ischia a farsi vedere in attacco in maniera costante. Al 19’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Talamo stacca e la sua deviazione diventa un suggerimento per Buono anticipato con i tempi giusti dal portiere. Dal corner seguente, Maiorano anticipa tutti ma a due passi dalla porta spara sul fondo con l’incornata. Al 21’ altro giro dalla bandierina per i gialloblù, Giacomarro pennella nuovamente e Florio prende il tempo ai centrali ospiti: la sua girata di testa scheggia il legno alla sinistra di Giordani.

La replica della Nuova Florida non si fa attendere ed, archiviata una giocata di Bruno che impegna Vivace in due tempi, è Moreso a rendersi pericoloso sulla sponda di Jelicanin: il tiro d’esterno destro finisce sul palo e termina sul fondo. Al 38’ Di Meglio scodella sul secondo palo, Arcamone controlla e Baldassi calcia da mattonella invitante: Giordani si oppone in qualche modo. Il numero uno biancorosso si esalta anche un minuto più tardi. Florio scappa a destra e appoggia per Arcamone che, in un rigore in movimento, calcia centralmente con il destro e il portiere blocca. Al 42’ il capitano inventa dalla corsia per Talamo, posizionato in area: l’ex Nocerina impatta di testa indisturbato ma non scavalca Giordani che neutralizza in presa alta. Lo spartito dell’incontro non cambia al rientro in campo dopo l’intervallo. Subito tentativo di Baldassi con una conclusione da fuori, la mira non è impeccabile e il reparto arretrato laziale non rischia. Al 54’ filtrante di Moreso per Jelicanin, pronto alla battuta a rete: Buono legge l’azione e l’intenzione dell’attaccante, in scivolata si immola e salva Vivace. Trascorrono tre minuti e Ballirano esplode il sinistro dalla distanza, la traiettoria finisce sulla traversa e torna sul terreno di gioco. Di Meglio raccoglie la respinta ma fallisce il tap-in.

Gli animi si scaldano, la partita resta tesa, considerando l’importanza della posta in palio. Si scatena un parapiglia tra Negro e mister Buonocore, a farne le spese però è Longo, impegnato nel riscaldamento a bordocampo. L’ex Forio partecipa alla zuffa e viene espulso dal direttore di gara, rimandando dunque il suo debutto. Al 63’ Giordani in tuffo interviene dopo una deviazione ravvicinata su un’iniziativa di Di Meglio. Alla mezz’ora missile del solito Giacomarro da fuori area, l’estremo difensore si distende e disinnesca. All’83’ girata in area di Patalano che colpisce il palo lontano, Baldassi è ben piazzato e tira da posizione ghiotta ma un difensore riesce a chiudere in maniera tempestiva. Sul seguente angolo, acrobazia di Maiorano e colpo di reni di uno straordinario Giordani. Prosegue l’assedio dell’Ischia, la Nuova Florida regge anche all’ultima giocata del centrocampista: al triplice fischio è 0-0.

IL TABELLINO: ISCHIA-NUOVA FLORIDA 0-0

Ischia: Vivace, Florio, Ballirano, Maiorano, Buono, Pastore, Arcamone (53’ Patalano), Talamo (77’ Trofa), Giacomarro, Baldassi, Di Meglio (77’ Quirino). A disp.: Sarracino, Montanino, Spunticcia, Longo, Bisogno, Aniceto. All.: Buonocore

Nuova Florida: Giordani, Miola, Negro, Bruno, Suffer, Moreso (75’ Limongelli), Mauro (46’ Schettini), Falilo (88’ Costa G.), Jelicanin (66’ Rea), Paterni, Costa A. A disp.: Fraraccio, Sinopoli, Imperatori, Barba, Musilli. All.: Scorsini

Arbitro: Spinelli (Cuneo)

Assistenti Mulassano (Cuneo) e Mandarino (Asti)

Ammoniti Arcamone (I), Di Meglio (I), Pastore (I), Schettini (N), Giacomarro (I), Giordani (N), allenatore Buonocore (I)

Espulso al 14′ st Longo (I) dalla panchina

Angoli 7-1

Durata: pt 47’, st 51’

Spettatori 1200 circa