Serie D. Ischia-Nuova Florida 0-0. Buonocore: “Giocato una buona gara, ma dobbiamo fare gol!”

Il 2024 dell’Ischia si apre nello stesso modo in cui si è chiuso il 2023, con un pareggio interno, questa volta contro la Nuova Florida. Tante occasioni, ma sfortuna e poca lucidità per i gialloblù. Mister Enrico Buonocore ha commentato la prova dei suoi al triplice fischio.

Al termine della sfida con la Nuova Florida, il tecnico dell’Ischia Enrico Buonocore. E’ un peccato non essere riusciti a segnare il gol al termine di una partita giocata veramente con le unghie e con i denti

Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto un sacco di occasioni, dopo non siamo capaci di fare gol, ed è sempre la stessa musica. Abbiamo 6 o 7 occasioni da gol ma bisogna che una volta al meno lo si faccia, perché, altrimenti, dopo diventa un problema. Siamo arrivati tante volte in zona gola, abbiamo preso un palo e una traversa a portiere battuto. È andata così. Va bene così. Insomma, la partita è stata fatta bene. Abbiamo fatto quello che potevamo fare su un campo brutto, però la squadra ha giocato bene. Credo che abbia fatto una buona partita anche se, alla fine, conta che la palla entri in porta. Se noi non lo facciamo dopo finisce che ti rimane il rammarico di una partita giocata ma non vinta, giocata bene ma non vinta.

Una prestazione da sottolineare è quella Maiorano in una partita così difficile. C’era bisogno della sua esperienza e in campo si è vista tanta esperienza ed è riuscito a farsi apprezzare in tutti i 100 minuti di gioco. E’ da questo tipo di certezze che bisogna ripartire per poter continuare a segnare?

Maiorano un giocatore importante. E’ fondamentale, questo è da lui e non è la prima domenica che gioca così, lo fa da quando abbiamo incominciato il campionato e ha tanto rendimento. Non è una novità, ma al di là di Dario, credo che oggi, nel complesso, tutti i ragazzi abbiano giocato una buona gara e sottolineo la prestazione di Luigi Buono che oggi ha fatto il difensore centrale per la prima volta e ha fatto una grande partita, ha giocato molto bene. Il problema che è dopo, quando ti capitano tante occasioni, bisogna che fai gol.

Mister, questa crisi del gol è quella che innesca poi il nervosismo che abbiamo visto in campo, cioè il fatto di produrre tanto, giocare bene e non segnare.

Abbiamo visto che ormai il gruppo è entrato nella modalità Buonocore. Per però il fatto di non fare gol l’anno fa scaturire quell’aspetto. Diciamo il lato B di questa partita,

“Un po’ di nervosismo, per me, fa parte di una partita di calcio. Ci sono dei momenti ma non è capitato tante volte. Può capitare, è capitato, ma è solo un momento così. Credo che dopo la partita si sia giocata regolarmente e non è che dopo sia successo chissà cosa. È normale che quando hai le occasioni, non fai gol e passa il tempo, ci può stare che la squadra abbia un momento, però, fino alla fine, credo che si sia stata anche lucida. Non l’abbiamo mai buttata, siamo arrivati col gioco, nel complesso la squadra è sempre stata lucida

Abbiamo visto usare con più minutaggio, il giovane Simone Di Meglio

Il ragazzo che viene dalla Primavera della Vis Pesaro ed è normale che quando poi dopo cominci a giocare coi grandi, devi fare lo step. Lui ci ha messo un po’, l’ho utilizzato per quello che, in quel momento, pensavo che potesse essere il suo minutaggio. Nel girone d’andata ha giocato tre partite da titolare e ha fatto degli spezzoni di partita. Oggi ha giocato, ha giocato molto bene. Simone è un ragazzo che ha qualità e anche su un campo brutto, perché oggi era brutto, il ragazzo ha fatto molto bene. Sapevo che poteva fare una buona partita”