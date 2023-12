Serie D. Ischia-Nocerina. Nappi: “Dovremo dare il 105%. L’Ischia corre moltissimo”

Marco Nappi, allenatore della Nocerina, ha parlato così a poche ore dal calcio d’inizio contro l’Ischia: “È una squadra che gioca con il 4-3-3, che corre moltissimo, che ha entusiasmo. Ho sentito l’intervista di Buonocore che ha detto che è una squadra costruita per salvarsi, però quando sei lì in alto ti viene il gusto di vincere qualcosa.

Dovremo dare il 105% per andare a vincere lì e oltre alle qualità tecniche dovremo tirare fuori anche quelle morali. Che Nocerina vedremo? Una Nocerina con tre attaccanti come sempre. C’è l’esordio di Cardella, abbiamo giocatori come Parravicini che tutto sommato sta facendo un buon campionato. Dovrò fare anche delle valutazioni vedendo anche come stanno i ragazzi, però sono consapevole di mettere in campo una squadra molto competitiva. Anche il rientro di Liurni è importante, perché è un giocatore imprevedibile, e Michele Guida in questo periodo sta giocando veramente molto bene”.