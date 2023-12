Serie D. Ischia-Nocerina. Gli ex di ieri e di oggi. Da Mimmo Citarelli a Nicola Talamo

Un incrocio atteso, un derby ricco di storia. E gli ex, protagonisti con le due maglie. Dai più recenti, con Talamo, Giacomarro e Montuori su tutti, a quelli del passato. Tra i tanti c’è anche Domenico Citarelli che ha raccontato la sua speciale partita in programma questo pomeriggio al Mazzella: “Sono due squadre dove ho giocato e allenato, ho svolto anche il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile a Ischia. Da giocatore sono stato nella grande Nocerina di Caramanno, in gialloblù ho giocato sotto la guida di Abbandonato con una notevole squadra al Rispoli. Il cuore sarà a metà perché sono due squadre che porto con me, seguo entrambe ma l’Ischia di più perché vivo sull’isola e mi sento un isolano d’adozione. Sono tifoso dell’isola, spero che tutti nell’ambiente del calcio facciano le cose nel modo giusto.

A Nocera ho fatto un anno ottimo, super. Poi ho anche allenato la Primavera e sono stato collaboratore di Delneri in quella Nocerina del compianto direttore sportivo Simonetti. Lavoravo con la prima squadra soprattutto il giovedì, durante la partita amichevole, e il venerdì.

Dell’Ischia e del Rispoli ho ancora un ricordo chiaro, avevamo una grande squadra e il campo era sempre pieno. Ho il cuore a metà per questi motivi. Ogni domenica seguo la formazione di Buonocore, non solo da uomo di calcio, da allenatore e da osservatore, ma anche da tifoso. Guardo i gialloblù dai tempi della Prima Categoria, seguo altresì la Nocerina e posso dire che ha un’ottima squadra. Per quanto riguarda il cammino, al di là delle due sconfitte di sabato, posso dire che i rossoneri non stanno rispettando i programmi d’inizio anno e quel ko con il Trastevere è pesante. È molto in ritardo, i tifosi si aspettavano un altro tipo di campionato.

Nocera ha un pubblico eccezionale, sono legato molto alla piazza. Sono stato votato anche tra i primi tre molossi d’oro, arrivando secondo, in quel campionato. Questa è una cosa che mi rende orgoglioso. Per l’Ischia è invece una stagione finora fantastica, il percorso dei ragazzi di Buonocore è straordinario. La società ha fatto un grande lavoro. Bisogna essere sinceri e chiari: grandi meriti vanno dati a Taglialatela che ha dato massima fiducia a Lubrano, con il direttore che si è dimostrato un ragazzo competente e che è cresciuto molto, e poi all’allenatore che stimo, è un amico e mi piace soprattutto per la sua sincerità. Buonocore è chiaro, ha un’idea di calcio propositiva. Spero che sia una grande giornata di sport al Mazzella tra le due squadre che porto nel mio cuore”.

Sarà gara particolare e, allo stesso tempo, emozionante per Nicola Talamo, oggi attaccante gialloblù ma in passato con i colori rossoneri. Il centravanti classe ’96 di Pozzuoli va a caccia della rete che manca dallo scorso 8 ottobre. Il ventisettenne ha già punito la Nocerina in Coppa al debutto stagionale, due gol anche nella gara di marca campana con la Cavese al Mazzella.

Sono trentasette i precedenti, con 12 successi isolani e 14 dei molossi, in vantaggio pure nei gol realizzati (36 contro 48). La prima sfida tra le due società risale al gennaio del 1955 nel campionato di Promozione con una schiacciante vittoria dei padroni di casa al San Francesco (4-0, ndr). L’incrocio più recente riguarda lo scorso agosto, nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D con il 3-2 per la squadra a quei tempi guidata da Esposito. Memorabile il precedente della stagione 1985/86 con il successo netto dell’Ischia in trasferta.

La vittoria più larga riguarda il torneo regionale nella metà degli anni Cinquanta con un 3-0 sull’isola. La sconfitta più pesante è arrivata in semifinale playoff in Serie D nel 2009 (5-0 per i rossoneri, ndr). Il gruppo allenato da Marco Nappi non sta attraverso un momento positivo, sono appena 22 i punti conquistati dopo 16 giornate e una classifica che non rispecchia gli investimenti fatti dalla società in estate. Il tecnico ha ritrovato Garofalo, anche Liurni è tornato a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica. Non sarà della gara Vecchione, fermato dal Giudice Sportivo dopo il cartellino rosso rimediato nell’ultimo weekend.