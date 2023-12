Serie D. Ischia-Nocerina. Buonocore: “Baldassi ci sarà, Talamo sa cosa deve fare. La Nocerina è forte”

Francesco Fiorillo | Ultima gara dell’anno che sancisce il giro di boa della stagione, il girone d’andata del campionato di Serie D si chiude con il turno infrasettimanale che anticipa la sosta natalizia. Dopo la sconfitta contro l’Ostiamare in trasferta, l’Ischia Calcio attende la Nocerina per un derby sentito. Mister Enrico Buonocore è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato lo stop di sabato: “Loro hanno fatto bene. Noi abbiamo avuto alcune situazioni interessanti, ma non abbiamo calciato in porta o abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. L’approccio alla gara è stata buono, i primi venti minuti abbiamo fatto meglio noi, poi nella seconda parte sono usciti fuori e hanno colpito una traversa. Nella ripresa la partita si è incanalata sul pareggio, abbiamo preso anche campo.

Poi c’è stata questa situazione, abbiamo sbagliato e preso il calcio di rigore contro. Non mi ero accorto del contatto perché avevo il sole contro, dalle immagini posso dire che mi sembra sia netto. Da quel momento, dopo il gol dell’Ostiamare, abbiamo fatto male: c’è stata confusione, non siamo stati lucidi. Ho sbagliato anche un cambio perché abbiamo giocato con cinque under, la partita è stata decisa da un episodio. Non abbiamo fatto bene come le altre volte, c’è stato un passo indietro ma dopo due mesi ci sta. Adesso c’è questa gara importante contro la Nocerina, l’abbiamo preparata in questi due giorni. Mi auguro che domani si faccia una prestazione simile a quelle dell’ultimo periodo, ritrovandoci come squadra e come concetti di gioco. C’è bisogno di intensità, dobbiamo avere la capacità di gestire il possesso, sarà fondamentale”.

Ancora sull’ultimo match in trasferta: “L’Ostiamare è una buona squadra, è in ripresa e ha perso una sola partita nelle ultime uscite, contro la Romana che è la compagine che sta vivendo il miglior momento di forma ad oggi. Abbiamo fatto abbastanza bene: il primo tempo si è giocato sull’equilibrio, mentre nella seconda frazione abbiamo preso campo pur non creando pericoli. Poi c’è stato l’episodio dove abbiamo sbagliato nelle uscite, quelle che di solito facciamo meglio. Dopo il gol, non siamo stati lucidi e abbiamo finito con cinque under. Si sono fatti male Baldassi e Talamo, abbiamo giocato con i giovani davanti. È una sconfitta che può starci, ripeto ho sbagliato anche io in occasione di una sostituzione. È andata così, i ragazzi ci hanno provato, ma sono mancate proprio le occasioni, da entrambe le parti. Era una partita chiusa, da 0-0, decisa da un episodio”. Buonocore ha anche rivelato le ultime su Baldassi e Talamo: “Hanno recuperato, saranno a disposizione per la partita contro la Nocerina. Vediamo”.

Sul tipo di gara da attendersi: “Giocheremo sempre alla stessa maniera, ma affrontiamo una Nocerina che può schierarsi in diversi modi: con due attaccanti o con il 4-3-3. Abbiamo lavorato su tutto quello che è l’aspetto tattico, su entrambe le opzione che possono mettere in campo. Poi vedremo cosa succederà in campo. La Nocerina è in difficoltà perché è partita con ambizioni importanti, con un obiettivo ora distante: tuttavia resta una squadra forte, è a tre punti da noi e dobbiamo stare attenti. Se prende ritmo e si mette a giocare, è una delle più forti del campionato a livello di individualità. Sarà una gara difficile”.

Il confronto con la Nocerina sarà speciale per Talamo: “Abbiamo parlato, sa cosa deve fare. È un ragazzo molto sensibile, abbiamo parlato di tutti gli aspetti, della squadra e a livello personale. Sono cose nostre. In questo momento deve stare tranquillo perché, al di là della pressione, conosciamo le sue potenzialità. Come squadra e staff non gli abbiamo mai messo pressione, deve stare sereno. È consapevole che l’Ischia ha bisogno dei suoi gol, ma è importante la prestazione perché la rete è una conseguenza di quest’ultima. C’è massima fiducia in lui”.

Buonocore ha parlato altresì delle sue aspettative sulla prestazione dei suoi: “Voglio vedere tutto quello che c’è bisogno in una partita di calcio contro un avversario più strutturato di noi. Ci vuole grande dinamismo, non avere paura e cercare di vincere più contrasti. Il campo non è in condizioni ottimali, sarà una partita così. Dobbiamo cercare di tenerli schiacciati e non farli arrivare al limite dell’area o sull’esterno perché hanno giocatori importanti e sono pronti a chiudere l’azione con gli inserimenti dei centrocampisti. Dobbiamo limitarli sulle loro qualità, bisognerà vincere i duelli. Dietro possiamo pagare un po’ a livello di struttura”.

Poi il punto su Mattera e sul centrocampo: “Non sta benissimo per un problema al quadricipite. È stato tre mesi e mezzo fermo. In questo momento per farlo giocare dovrei togliere qualcuno che sta facendo bene e non mi sembra giusto. Un allenatore deve essere rispettoso e fare le cose in maniera giusta. Mattera sa la stima che ho per lui, deve allenarsi: è convocato, sarà poi importante la sosta per migliorare la sua condizione. Nel girone di ritorno ci sarà utile alla grande e me lo auguro, ho grande stima e fiducia. Centrocampo? Patalano ha la struttura per affrontare i centrocampisti della Nocerina. Arcamone è piccolo, ma è più dinamico. Per me gli under sono tali solo sulla carta, giocano da un anno e mezzo con me e sono calciatori fatti, con qualità e difetti come tutti i giocatori. Cerco di fare il meglio per l’Ischia, metterò in campo l’undici che penso possa mettere in difficoltà la Nocerina. Ci vuole atteggiamento e provare a fare le cose per impensierire una squadra forte fisicamente e che ha elementi di inserimento. Dobbiamo essere sempre equilibrati”.

Buonocore ha chiuso la conferenza con una battuta sul mercato: “Non lo so (ride, ndr). Questa è una domanda da fare al presidente. Sicuramente faremo qualcosa, credo. Bisogna fare qualcosa per migliorare la squadra, non si prende un giocatore solo sul piano numerico. Ci serve qualcuno che ci consenta di fare un passo in avanti. In attacco siamo pochi come over, dovremo prendere qualcuno per darmi qualche opzione in più. Mi hanno detto che Castagna a fine gennaio può rientrare in gruppo, poi ci vorrà tempo. Questo momento è ancora lontano. Se riusciamo a prendere qualcuno, sarei contento di avere più soluzioni”.