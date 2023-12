Serie D. Ischia-Nocerina 1-1 L’Ischia chiude un anno inDimenticabile. Con la Nocerina è pari con il solito Baldassi

Un 2023 da incorniciare, un anno semplicemente perfetto per l’Ischia Calcio. Dalla vittoria del campionato di Eccellenza alla promozione in Serie D, passando per l’ottimo percorso finora avuto al ritorno tra i grandi, sul panorama nazionale. Il tridente Taglialatela-Lubrano-Buonocore si conferma spaziale: le mosse della società, le scelte del direttore sportivo e il lavoro dello staff tecnico stanno facendo vivere una stagione entusiasmante a tutto il popolo gialloblù.

Il passaggio dal torneo regionale al palcoscenico della quarta serie sembra non aver messo in difficoltà il club. Anche contro la Nocerina, corazzata del girone e compagine esperta della categoria, si è registrata un’altra prestazione super per la squadra che ha riscattato pienamente la prova sottotono di qualche giorno fa e soltanto parzialmente il risultato. Ai punti, l’Ischia avrebbe meritato un punteggio diverso e l’intera posta in palio. Nel derby del Mazzella, davanti ad una candidata alla vetta ai nastri di partenza e oggi chiamata alla scalata, è arrivato un pareggio che fa morale in vista del nuovo anno: Baldassi e soci muovono di nuovo la classifica e restano in lotta per la zona nobile. Ora la sosta natalizia che sarà fondamentale per recuperare le energie fisiche e mentali per la seconda parte d’annata.

Buonocore avrà qualche settimana a disposizione per lavorare ancora sui concetti di gioco e sull’assestamento di alcuni principi all’interno del gruppo, attendendo qualche colpo dal mercato per perfezionare l’organico. L’obiettivo primario, che resta la permanenza in Serie D, si avvicina sempre di più. L’ambizione del 2024 sarà raggiungere il traguardo salvezza nel più breve tempo possibile per giungere al rush finale in piena tranquillità, giocando con maggiore spensieratezza per regalare un’altra grande soddisfazione all’isola.

LA GARA

Un anno indimenticabile, un 2023 nel segno dei colori giallo e blu. Il salto di categoria, dalla massima competizione regionale alla quarta serie, e lo splendido ritorno sulla scena nazionale. L’Ischia Calcio chiude il suo dicembre con un buon pareggio nel derby del Mazzella contro la Nocerina, arrivando al giro di boa in sesta posizione e con un solo punto di distanza dalla zona playoff. Messa alle spalle la sconfitta sul campo dell’Ostiamare, la squadra di Enrico Buonocore torna a far punti e a muovere la sua classifica. Nella sfida che anticipa la sosta natalizia, lo staff può contare su Baldassi e Talamo, rientrati regolarmente in gruppo dopo lo stop di sabato pomeriggio. Non ci sono invece modifiche nel pacchetto arretrato, mentre Quirino si rivede dal primo minuto con Patalano che scivola sulla linea dei centrocampisti.

E pronti, via ed è subito l’undici isolano a costruire la prima occasione della partita. Al 4’ Florio si mette in evidenza a destra e scodella verso il centro dell’area, Arcamone stacca ma non inquadra lo specchio di porta difeso da Venturini. Passano quattro giri di lancette e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Chiariello si fa trovare pronto per impattare di testa: la giocata aerea del centrale sorvola la trasversale. Al quarto d’ora di gioco altra chance costruita dai padroni di casa. Giacomarro fa partire un traversone insidioso dalla fascia, la traiettoria è lunga e Venturini deve effettuare un colpo di reni per evitare il gol. La parata del portiere toglie il pallone dalla disponibilità di Talamo, intenzionato ad affondare il colpo da ex di giornata. Sul corner seguente, Maiorano carica la botta con il destro da fuori area e il tentativo del centrocampista finisce non lontano dal bersaglio.

Altra opportunità per i gialloblù al 22’. Pennellata di Florio e incornata di Baldassi, l’intervento di un difensore salva Venturini e manda la palla sul fondo. I molossi trovano difficoltà ad affacciarsi dalle parti di Vivace, soltanto alla mezz’ora i ragazzi di Nappi si spingono in zona avanzata con decisione e spaventano la truppa di Buonocore con un’iniziativa di Guida. L’azione poi viene fermata dal direttore di gara per fallo in attacco. Squillo rossonero anche al 40’ con un colpo di testa di Cardella sul suggerimento di Rossi, il portiere non si lascia sorprendere. Pochi secondi dopo la Nocerina passa con Liurni che si destreggia e con un destro chirurgico infila alle spalle di Vivace. La reazione dell’Ischia è immediata e la gioia degli ospiti dura pochissimo. È il minuto 43 quando la difesa allontana il pallone dopo la battuta di un angolo. Baldassi è appostato al limite dell’area e con il destro batte Venturini, complice anche una leggera deviazione. Gialloblù più pimpanti anche nel corso della seconda frazione. Il primo acuto della ripresa è di Quirino che controlla e conclude, il classe 2004 manda a lato. Al 58’, dopo una serie di rimpalli, Talamo ci prova in acrobazia in piena area: la retroguardia di Nappi si oppone e respinge. Serie di sostituzioni da una parte e dall’altra, è di nuovo la formazione di Taglialatela a salire in cattedra.

Al 73’ azione sviluppata sull’asse Baldassi-Florio, la sfera giunge al neo entrato Arcamone che, da buona posizione, alza di poco sopra la traversa. La Nocerina replica con una manovra al 78’, Parravicini e Maimone non riescono a mettere in difficoltà il pacchetto difensivo gialloblù. All’80’ molossi vicini al clamoroso blitz. Traversone dall’out mancino, con Garofalo protagonista: Parravicini prende il tempo e svetta, il tocco si stampa sul palo a Vivace ormai battuto. Brivido per l’Ischia che, sul fronte opposto, protesta per un calcio di rigore dopo un contatto su Baldassi. Il fischietto di Como non è d’accordo e fa continuare. L’ultimo sussulto della partita è ancora di marca isolana. Al 90’ Arcamone pesca il numero 10, l’attaccante sfiora soltanto e Venturini non corre particolari difficoltà. Poco altro nel finale, al triplice fischio è 1-1. Trofa e compagni chiudono lo speciale 2023 con un ottimo pareggio che conferma lo straordinario rendimento del girone d’andata. La squadra è in lotta per i piani alti della classifica, al rientro dopo le festività sarà ancora Mazzella: ad Ischia arriverà il Nuova Florida, reduce da una sconfitta contro la Romana.



IL TABELLINO: ISCHIA-NOCERINA 1-1

Ischia Calcio: Vivace, Florio, Ballirano, Maiorano (79’ Trofa), Chiariello (69’ Montuori), Pastore, Quirino (79’ Di Meglio), Talamo (86’ Mattera), Giacomarro, Baldassi, Patalano (69’ Arcamone). A disp.: Sarracino, Damiano, Buono, Bisogno. All.: Buonocore

Nocerina: Venturini, Magliocca (89’ Petti), Mariano, Mazzei, Pinna, Tuninetti (83’ Citarella), Basanisi (65’ Maimone), Rossi, Liurni (78’ Garofalo) Cardella, Guida (61’ Parravicini). A disp.: Fantoni, Crasta, Dorato, Esposito. All.: Nappi

Arbitro: Raineri di Como. Assistenti: Negro di Roma 1 e Damato di Milano

Marcatori: 41’ Liurni (N), 43’ Baldassi (I)

Ammoniti Maimone (N), Nappi dalla panchina (N)

Angoli 15-2

Durata: pt 46, st 50’

Spettatori 2500 circa di cui 180 ospiti