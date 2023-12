Serie D. Ischia-Nocerina 1-1. Le pagelle. Baldassi goleador, bene Chiariello e la difesa. Grande prova da ex per Talamo

Francesco Fiorillo | foto Franesco Di Noto Morgera | Va in archivio la prima parte di stagione per l’Ischia Calcio. Dopo la promozione dall’Eccellenza, il club di Pino Taglialatela chiude la fase iniziale della stagione in Serie D con il sesto posto in classifica, a meno uno dalla zona playoff e con quattro punti di distacco dalla seconda posizione. Con idee, concetti e identità, la truppa di Enrico Buonocore si ritrova a lottare per le posizioni importanti e, anche contro una corazzata come la Nocerina, è protagonista di una partita super.

Vivace 6 – Altro passo in avanti nel processo di crescita. Può fare meglio in occasione del gol di Liurni, anche se la conclusione è velenosa e angolata. Tra i pali e nelle uscite però migliora in maniera costante, confermando ulteriormente il lavoro svolto dalla società, dalla dirigenza e dallo staff tecnico.

Florio 6.5 – Nuova prestazione oltre la sufficienza per il terzino destro che difende bene sugli avversari che si aggirano dalle sue parti e accompagna con convinzione la manovra offensiva. Sussulti importanti e una prima parte di stagione chiusa con un voto, l’ennesimo, positivo.

Chiariello 6.5 – Ottima prova personale, fatta di anticipi impeccabili e di letture perfette. Probabilmente la migliore per il centrale gialloblù. Poi l’infortunio alla spalla dopo un contrasto in area e l’uscita anzitempo dal campo. Si spera in un rapido rientro per uno dei leader del gruppo (69’ Montuori 6 – Buon impatto da subentrato, tiene bene ed è altresì protagonista di un ribaltamento dell’azione nel finale).



Pastore 6 – Solita performance di contenimento e di solidità, difende con intelligenza su Cardella prima e su Parravicini poi. Non riesce a limitare Liurni nella circostanza che porta al vantaggio rossonero, è bravo l’attaccante a liberarsi per la conclusione.

Ballirano 6 – Una partenza leggermente sottotono per il giovanissimo esterno ischitano. Un po’ di fatica nel tenere l’autore del gol ospite, poi sale di prestazione con il passare dei minuti e nel secondo tempo fa meglio.

Maiorano 6 – Come per il laterale mancino, anche il centrocampista soffre un po’ in avvio di partita perché obbligato a muoversi in una posizione più bassa. Quando alza il raggio d’azione, migliora in termini di continuità e di quantità, dando un valido contributo all’Ischia (79’ Trofa s.v.)

Giacomarro 6.5 – Inventa e disegna in mediana, smista per i compagni e innesca gli attaccanti. Va in difficoltà nel palleggio a causa delle condizioni del manto del Mazzella, ma ci prova anche verso la porta avversaria con una serie di tentativi che mettono in difficoltà il reparto arretrato di Nappi.



Patalano 6.5 – Dopo la gara così e così contro l’Ostiamare, torna sui suoi standard e per oltre un’ora è un elemento cardine nelle transizioni della squadra. Corre tanto e spende molto, “è stato molto bravo” è il commento del mister (69’ Arcamone 6 – Energie nuove e forze fresche dalla panchina, aiuta i suoi compagni in un momento importante del match).

Quirino 6 – Mette più volte in difficoltà la catena mancina della Nocerina, anche in area di rigore spaventa i molossi con qualche guizzo. Pecca però nella giocata finale, tuttavia sta entrando sempre di più nel fulcro del gioco (79’ Di Meglio s.v.).

Talamo 6 – Lotta e duella, combatte e fa a sportellate. Viene incontro, fa da sponda e veste anche l’abito del rifinitore. Prova a rendersi pericoloso contro la sua ex squadra, gli manca il sigillo per impreziosire la buona prestazione (86’ Mattera s.v.).

Baldassi 7 – Chi se non il fantasista? Segna ancora, è il goleador dell’Ischia e riacciuffa la Nocerina con un bolide nel finale di primo tempo, aiutato anche da una deviazione. Migliore in assoluto per i gialloblù in questa prima parte dell’annata sportiva, altro colpaccio di Lubrano sul mercato.

Buonocore 6.5 – Chiude il girone d’andata nelle zone nobili della classifica, da formazione neopromossa ed esprimendo un calcio coinvolgente, bello da guardare. Anche contro una corazzata del girone, i suoi ragazzi non tradiscono e, ai punti, avrebbero meritato sicuramente un risultato diverso. Molto bene.