Serie D. Ischia-Nocerina 1-1. Buonocore: «siamo stati 75 minuti nella loro metà campo»

foto Francesco Di Noto Morgera | Un pareggio che chiude l’anno solare dell’Ischia Calcio, il derby contro la Nocerina al Mazzella termina con un botta e risposta tra Baldassi e Liurni. Continua il momento positivo tra le mura amiche per i gialloblù, bravi a rifarsi dopo la prova sottotono nella precedente trasferta. Mister Enrico Buonocore ha commentato la prestazione della squadra al termine della gara.

Sembrava la trentaquattresima giornata e non la diciassettesima per la grinta e la voglia di giocare e vincere. L’Ischia ha creato dodici palle, la Nocerina tre. Forse questo è un buon segnale per noi.

“Per le situazioni che abbiamo creato e il gioco che abbiamo espresso su un campo impraticabile, è ancora più grande quello che i ragazzi hanno fatto. Credo che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra strutturata, forte, che è in difficoltà. Su 90 minuti, siamo stati 75 minuti nella loro metà campo e abbiamo provato in tutti i modi a segnare. La Nocerina ha giocatori che quando ripartono possono far male, ma quello è un rischio che ci prendiamo sempre e sappiamo che può capitare. Nel complesso la squadra ha fatto una buona partita, siamo contenti. È normale che per noi sarebbe stato meglio vincere, ma non è stato così. Adesso ci riposiamo e incominciamo dal 28 a prepararci per il girone di ritorno”.

Ancora una volta la reazione da parte dell’ Ischia che in uno dei suoi momenti migliori si trova sotto nel punteggio, ma subito ritorna ad attaccare, a costruire, a rendersi pericolosa: dopo due minuti è arrivato il pareggio di Baldassi. Quanto è importante la mentalità e il rimanere in partita?

“È importantissimo. Abbiamo preso gol quasi al quarantacinquesimo e se finisce il primo tempo 1-0 dopo si fa più dura, invece abbiamo reagito: su calcio d’angolo, hanno rinviato la palla ed è arrivata a Valerio che ha calciato, c’è stata una leggera deviazione e in quel caso siamo stati fortunati. Nel complesso la squadra credo abbia fatto molto bene, sono contento. I ragazzi si sono impegnati e questo è lo spirito giusto. In un campo come questo, hanno fatto delle buone cose ed è importante “.

Abbiamo visto, nonostante non abbia segnato, una prestazione di riscatto di Talamo che ha giocato una bella partita.

“Ha fatto una buona partita. È stato sfortunato perché la rovesciata l’hanno salvata sulla linea: se la svirgolava o la schiacciava avrebbe fatto gol. Successivamente ha avuto la palla Quirino davanti alla porta e dopo abbiamo battuto molti calci d’angolo. Siamo stati sempre di là. Abbiamo disputato una partita intensa, i ragazzi sono stati bravi”.

Che voto dà al girone d’andata? 26 punti raccolti, meno quattro dal Costa Orientale Sarda che oggi ha perso a Cassino. Lei continua a guardarsi indietro o guarda anche davanti?

“Dobbiamo fare punti per salvarci che è la cosa più importante. Poi è normale che se potessimo arrivare secondi, terzi, quarti o quinti ci metterei la firma. Io devo pensare a tenere l’Ischia nella categoria perché l’obiettivo è quello. Se dovessimo stare a ridosso delle prime posizioni, lotteremo fino alla fine per arrivare più in alto possibile. Il voto non devo darlo io perché sono l’allenatore e ai miei ragazzi darei sempre 10 e lode”.

Come valuta il percorso fino ad oggi?

“Nel girone d’andata forse potevamo avere qualche punto in più, specialmente nelle prime quattro-cinque partite dove abbiamo raccolto poco. Con il Cassino ci hanno dato un rigore e poteva finire 0-0, quindi si è un poco compensato”.

Chiariello come sta?

“Spero niente di grave, però credo gli sia uscita la spalla e questo può essere un problema”.

Benissimo soprattutto gli under. Lei in conferenza aveva detto che Patalano è quello che per caratteristiche può tenere di più nei duelli fisici con quelli della Nocerina. Detto fatto: ha vinto la maggior parte dei duelli, ha portato palla e fatto l’ennesima prestazione da giocatore esperto.

“Ha fatto una buona partita come sabato. Oggi l’ho fatto giocare per settantacinque minuti, poi dopo l’ho sostituito perché in tre giorni ha corso molto e si è dato da fare. È stato bravo. Ballirano nel primo tempo tempo ha giocato un po’ così così, nel secondo meglio. Anche Maiorano nel primo tempo era un po’ più basso, nel secondo ha fatto meglio. I ragazzi hanno fatto una partita secondo quelle che sono le mie aspettative. Ovviamente vincere le partite è fondamentale, oggi purtroppo non ci siamo riusciti, ma questa squadra va elogiata”.

Mister, cosa scriverebbe in un’ ipotetica lettera a Babbo Natale?

“Nella vita, trascorrere il Natale con mio padre che non c’è più. Se potessi fare un altro Natale con mio padre, darei dieci anni della mia vita. Nel calcio, sono felice e orgoglioso di allenare l’Ischia. Ringrazio Pino Taglialatela e Mario Lubrano che mi hanno dato l’opportunità di allenarla. Auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i tifosi dell’Ischia e a tutta l’Isola”.